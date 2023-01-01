Settimana tra sole, nebbie e nubi basse: temperature sopra la media in Granda

CUNEO CRONACA - Un promontorio anticiclonico di matrice atlantica continua la lenta e progressiva espansione dal Mediterraneo occidentale verso le regioni del centro Europa, garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato sul territorio italiano con foschie e locali nebbie nelle ore più fredde in pianura, anche sulla nostra regione.

Tuttavia - riferisce Arpa Piemonte - una serie di onde depressionarie in discesa dall'Islanda convoglierà flussi umidi meridionali sul Piemonte nei bassi strati, determinando un marcato aumento della nuvolosità su Appennino e zone collinari adiacenti, per addensamenti compatti causati da nubi basse che ridurranno la visibilità nelle ore più fredde, in particolare tra la serata e mercoledì mattina.

Una fascia di alta pressione e aria temperata di matrice subtropicale caratterizzeranno il tempo della settimana - si legge sul sito di Nimbus.it. Correnti meridionali tenderanno tuttavia a convogliare aria più umida dal Mar Ligure verso il basso Piemonte favorendo la formazione di strati di nubi basse soprattutto tra Astigiano e Alessandrino, temporaneamente fino alle colline del Po.

Mercoledì 10 dicembre

Nuvolosità: sereno sui settori alpini e sulle pianure adiacenti; cielo molto nuvoloso su Appennino e pianure a sud del Po per nubi basse e compatte, che causano visibilità ridotta nelle ore più fredde. Attese anche locali foschie e nebbie in pianura.

Precipitazioni: possibili deboli piovaschi sulla fascia appenninica limitati al confine con la Liguria, per fenomeni in sconfinamento dal Genovese.

Zero termico: in generale calo, sui 3000-3100 metri a sud e sui 2900-3000 metri a nord.

Venti: in montagna moderati, tra ovest e sud-ovest sulle Alpi e meridionali su Appennino e pianure orientali, altrove deboli variabili.

Giovedì 11 dicembre

Nuvolosità: sereno sulla fascia montana e pedemontana alpina, soleggiato sulle pianure adiacenti; molto nuvoloso al primo mattino sulle zone a sud del Po per nubi basse e compatte, in successiva attenuazione, con addensamenti più persistenti sull'Appennino. Nelle ore più fredde visibilità ridotta su Appennino, Alpi Liguri e primi tratti di collina adiacenti e foschie in pianura.

Precipitazioni: possibili deboli piovaschi sulla fascia appenninica limitati al confine con la Liguria, per fenomeni in sconfinamento dal Genovese.

Zero termico: in calo al mattino fino a 2500-2600 metri e in successivo modesto rialzo sui 2700 metri in serata, localmente sui 2300 metri sulle Alpi settentrionali.

Venti: moderati in montagna, tra ovest e sud-ovest sulle Alpi con rinforzi tra Alpi Cozie meridionali e Alpi Liguri, meridionali sull'Appennino. In pianura deboli variabili.

Venerdì 12 dicembre

Nuvolosità: cielo sereno con locali velature sui settori alpini e sulle pianure adiacenti; nuvoloso sulle zone a sud del Po per nubi basse e compatte in attenuazione nel corso mattinata, con addensamenti più persistenti sull'Appennino. Locali nebbie e foschie in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in lieve calo sui 2700 metri.

Venti: moderati tra ovest e sud-ovest sulle Alpi; altrove deboli, in Appennino meridionali e variabili in pianura.