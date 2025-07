Settimana stabile e soleggiata in Granda, caldo in aumento con venti di Foehn in arrivo

CUNEO CRONACA - Il rinforzo dell'alta pressione sull'Europa sud-occidentale determina tempo più stabile e soleggiato nelle giornate di lunedì e martedì, con temperature in nuovo aumento su valori sopra la media. Da martedì sera - fa sapere Arpa Piemonte -, ma in particolare mercoledì, il passaggio di una depressione sull'Europa centro-settentrionale attiverà condizioni di Foehn, con tempo asciutto, soleggiato e caldo.

Tra pomeriggio e sera di mercoledì il Foehn avrà il momento di massima intensità, estendendosi con buona probabilità anche su ampie zone di pianura. Il pomeriggio di mercoledì si prospetta quindi decisamente caldo in pianura, ma ventilato. Giovedì prevarranno ancora correnti nordoccidentali secche che porteranno tempo soleggiato.

Martedì 15 luglio

Nuvolosità: cielo sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio con cumuli in formazione sulle Alpi.



Precipitazioni: assenti, salvo qualche isolato e modesto rovescio sulle Alpi.



Zero termico: in rialzo, fino a circa 4500 metri a sud e 4100-4300 metri a nord.

Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi, deboli meridionali sull'Appennino e il Basso Piemonte con rinforzi nel pomeriggio; locali condizioni di Foehn nel pomeriggio nelle valli alpine

Mercoledì 16 luglio

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso per velature.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario sui 4500 metri circa a sud e 4100-4300 metri a nord, in calo in tarda serata.

Venti: in prevalenza moderati nordoccidentali, in rinforzo dal pomeriggio con vento di Foehn nelle valli alpine e su ampie aree della pianura.

Giovedì 17 luglio

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo, sui 3500-3700 metri circa a nord e 4000-4300 metri a sud.

Venti: moderati da nordovest o nord in montagna, in attenuazione; in pianura residue condizioni di Foehn nella notte, poi venti in prevalenza

deboli da nord o nordest.