Settimana nuvolosa in Granda con piogge sparse in pianura e neve sulle Alpi

CUNEO CRONACA - Un fronte perturbato associato ad una vasta area depressionaria attualmente centrata sulle isole britanniche interessa la nostra regione, con precipitazioni deboli o moderate diffuse che fino alla serata potranno risultare localmente molto forti sull'Appennino di confine.

Un miglioramento è atteso a partire da ovest dalla serata - fa sapere Arpa Piemonte - con un generale esaurimento delle precipitazioni in nottata. Fino a metà settimana prevarrà un flusso di correnti umide atlantiche, con condizioni caratterizzate da nuvolosità variabile e deboli precipitazioni sparse limitate alle valli alpine e appenniniche.

Giovedì il flusso atlantico si intensificherà ulteriormente in corrispondenza del transito di un fronte freddo sul Nord Italia, apportando dapprima precipitazioni più diffuse e localmente intense e poi nel corso del pomeriggio, a seguito del transito del fronte, determinerà l'attivazione di forti venti di foehn.

Martedì 21 ottobre

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridosso delle alte valli occidentali e settentrionali. Foschie e banchi di nebbia al mattino sulle pianure.

Precipitazioni: deboli residue nella notte sul settore appenninico; in giornata deboli sparse limitate alle alte vallate alpine, nevose oltre i 2200-2400 metri.

Zero termico: in rialzo, fino ai 2800-3000 metri a nord e 3100-3300 metri a sud.

Venti: moderati o localmente forti occidentali sulle Alpi, deboli o localmente moderati prevalentemente sudoccidentali sull'Appennino; calmi o deboli variabili altrove.

Mercoledì 22 ottobre

Nuvolosità: in prevalenza nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle vallate alpine occidentali e settentrionali.

Precipitazioni: deboli sparse all'interno delle vallate alpine tra Alpi Marittime occidentali e Lepontine, localmente moderate sulle creste di confine di Alpi Cozie e Graie; fenomeni isolati sull'Appennino. Quota neve oltre i 2500 metri, su valori leggermente più bassi solo sul Verbano nelle prime ore della giornata.

Zero termico: in rialzo fino ai 3100-3200 metri a nord e 3300-3500 metri a sud.

Venti: moderati o forti occidentali sulle Alpi, deboli o moderati prevalentemente sudoccidentali sull'Appennino; calmi o deboli variabili altrove.

Giovedì 23 ottobre

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della giornata; da metà pomeriggio schiarite via via più ampie a partire da ovest con nuvolosità irregolare sulle zone di alta valle occidentali e settentrionali.

Precipitazioni: nella prima parte di giornata deboli o moderate diffuse sulle valli occidentali e settentrionali; più diffuse dalle ore centrali, generalmente deboli con picchi localmente forti sull'Appennino. Da metà pomeriggio in esaurimento su zone di pianura e collina ed in attenuazione altrove. Quota neve in calo fino ai 1600-1800 metri.

Zero termico: in calo fino ai 2200-2400 m a nord e 2500-2700 m a sud; intorno ai 2000 m all'interno delle vallate occidentali e settentrionali.