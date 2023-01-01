Settimana di bel tempo sulla Granda: mercoledì qualche nuvola, poi di nuovo sole

CUNEO CRONACA - Queste saranno giornate in prevalenza soleggiate in Granda, grazie ad una risalita dei valori di pressione sull'Europa occidentale; sarà presente ancora una forte ventilazione da nordovest sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali nel pomeriggio odierno.

E' atteso un modesto peggioramento nella mattinata di mercoledì - fa sapere Arpa - a causa di una depressione in movimento dai Balcani verso l'Italia centrale, che interesserà marginalmente il Piemonte con deboli precipitazioni sulla fascia pedemontana, nevose oltre 900-1000 metri.

Il successivo allontanamento della depressione verso sudest favorirà un miglioramento del tempo nel pomeriggio di mercoledì e nella giornata di giovedì.

Martedì 17 marzo

Nuvolosità: cielo velato fino all'alba, in seguito sereno o poco nuvoloso. Aumento della copertura nuvolosa nella notte nei bassi strati atmosferici.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in deciso calo sui 1600-1800 metri in serata.

Venti: moderati localmente forti da nord sulle Alpi; debole localmente moderata tramontana sull'Appennino; debole ventilazione dai quadranti settentrionali in pianura.

Mercoledì 18 marzo

Nuvolosità: cielo inizialmente nuvoloso su pianure e Appennini per la presenza di nubi basse e soleggiato in alta montagna. Attenuazione della nuvolosità in mattinata a partire dal settore orientale; nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: deboli sulla fascia pedemontana fino a metà mattinata, localmente moderate nel Cuneese, nevose oltre 900-1000 metri.

Zero termico: iniziale calo a 1300-1400 metri; successivo rialzo a 1700-1800 metri.

Venti: moderati da nordest sulle Alpi in rotazione da est in mattinata con intensificazione; debole localmente moderata tramontana sull'Appennino. In pianura venti deboli localmente moderati da nordest al mattino in successiva rotazione da ovest, nordovest con attenuazione.

Giovedì 19 marzo

Nuvolosità: cielo sereno.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento sui 2100-2200 metri.

Venti: deboli localmente moderati da nordest sulle Alpi con rinforzi sul settore meridionale; debole localmente moderata tramontana sull'Appennino. In pianura debole ventilazione dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione da ovest, sudovest al pomeriggio.