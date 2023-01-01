Settimana con pioggia e nevicate in montagna in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Il primo impulso perturbato, legato ad un minimo che si è progressivamente isolato tra Mar Ligure e Corsica, è transitato sul Piemonte nella mattinata odierna. Nel pomeriggio permarranno deboli precipitazioni sparse più probabili sul basso Cuneese.

Martedì - riferisce Arpa Piemonte - una parentesi più soleggiata ci separerà dal secondo impulso perturbato della settimana. Infatti, già dalla sera la discesa di una saccatura nordatlantica causerà un nuovo aumento della nuvolosità e le prime nevicate nella sera di martedì lungo l'arco alpino.

Successivamente, mercoledì, le piogge si estenderanno a tutta la regione e perdureranno fino alla prima parte di giovedì, la quota neve sarà superiore ai 1000-1200 metri per tutto l'evento.

Martedì 2 dicembre

Nuvolosità: al mattino cielo irregolarmente nuvoloso sulle Alpi e sul settore occidentale, nuvoloso su quello orientale; aumento della copertura nel pomeriggio sulle Alpi a partire da sud-ovest fino a cielo nuvoloso sull'intera regione.

Precipitazioni: generalmente assenti al mattino, nel corso della sera prime nevicate deboli sui settori alpini di confine tra Alpi Cozie e Pennine con quota neve tra 1000 e 1300 metri.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1500-1600 metri.

Venti: deboli in montagna, meridionali sulle Alpi e da nord-est sull'Appenino; deboli prevalentemente orientali o nordorientali in pianura.

Mercoledì 3 dicembre

Nuvolosità: nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso della mattina fino a cielo coperto. Locali foschie o nubi basse soprattutto nel pomeriggio.

Precipitazioni: nel corso della mattina le nevicate sui settori alpini di confine tra Alpi Marittime e Pennine si estendono a tutto l'arco alpino. Nel corso della giornata le precipitazioni si estendono a tutta la regione a partire da sud-ovest. Quota neve intorno a 1000-1200 metri.

Zero termico: in lieve calo fino a 1300-1500 metri.

Venti: sulle Alpi sudorientali deboli o localmente moderati, Sull'Appennino deboli nordorientali; in pianura e collina generalmente deboli tra est e nord-est.

Giovedì 4 dicembre

Nuvolosità: molto nuvoloso o coperto per l'intera giornata.

Precipitazioni: diffuse a tutta la regione fino al primo pomeriggio, con neve sui settori alpini sopra ai 1100-1300 metri.

Zero termico: stazionario tra 1300 e 1500 metri.

Venti: sulle Alpi deboli tra sud e sud-est; sull'Appennino generalmente da nord o est. In pianura e collina deboli nord-orientali.