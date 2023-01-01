Settembre sa ancora d'estate: sole e caldo sopra la media in Granda con qualche nube di passaggio

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Un'area di alta pressione sul Mediterraneo centrale garantisce tempo stabile e soleggiato sul Piemonte, con temperature massime in aumento oltre i 30 gradi nel pomeriggio di lunedì 31 agosto.
Tra martedì pomeriggio e mercoledì, una blanda saccatura atlantica transiterà da ovest sull'Italia e determinerà un temporaneo aumento della nuvolosità sul Piemonte, ma con scarsi fenomeni associati, a parte un lieve calo delle temperature diurne.
Da giovedì la progressiva decisa rimonta di un promontorio anticiclonico, dal Maghreb a tutta l'Europa centro-meridionale, porterà cieli nuovamente più sereni e un crescente aumento delle temperature su valori nettamente superiori alla media del periodo.
Martedì 1 settembre
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi sparse, in particolare sul Piemonte orientale, in maggior estensione altrove in serata.
Precipitazioni: locali deboli rovesci a ridosso delle Alpi e dell'Appennino di confine, al pomeriggio.
Zero termico: in graduale calo nel pomeriggio, fino ai 3800-3900 metri a nord e 4100 metri a sud in tarda serata.
Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi; perlopiù deboli orientali sull'Appennino; deboli tra est e nordest in pianura, con locali temporanei rinforzi.
Mercoledì 2 settembre
Nuvolosità: cielo soleggiato sulle Alpi, parzialmente nuvoloso al mattino altrove, per addensamenti in successivo progressivo dissolvimento. Transito di velature, alte e sottili, da ovest nel corso della giornata.
Precipitazioni: deboli rovesci isolati a ridosso delle Alpi e dell'Appennino, e zone adiacenti.
Zero termico: in calo tra notte e primo mattino sui 3800 metri a nord, 3900 metri a sudest e 4000 metri a sudovest; successivo generale rialzo di 200 metri, fino anche a 4400 metri a sudovest in serata.
Venti: deboli o moderati da ovest sulle Alpi, in rotazione da nordovest in serata; deboli prevalentemente nord-orientali sull'Appennino e in pianura.
Giovedì 3 settembre
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in progressivo deciso aumento fino ai 4400-4500 metri a nordest e 4700 metri a sudovest in serata, valori elevati per il periodo.
Venti: deboli, o moderati in quota, nord-occidentali sulle Alpi; deboli settentrionali sull'Appennino; deboli nord-orientali in pianura.