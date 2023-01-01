Settembre parte all'insegna del maltempo: migliora già da martedì in Granda

Inoltre, tra il pomeriggio e la serata sul settore appenninico è prevista la convergenza tra lo scirocco proveniente dal mare e il vento dai quadranti settentrionali presente in Pianura Padana; si potranno sviluppare intensi temporali quasi stazionari sull’Appennino in successivo trasferimento verso l’Alessandrino e le pianure orientali piemontesi. Le precipitazioni previste avranno carattere di nubifragio su diverse zone; ci saranno temporali associati a forti raffiche di vento con locali fulminazioni e grandinate.

Le abbondanti precipitazioni della scorsa settimana e i fenomeni previsti per la giornata di lunedì determinano un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone nordoccidentali (in Granda sono interessate dall'allerta le valli Varaita, Maira, Stura, Alta Valle Po e colline cuneesi) dove saranno possibili locali allagamenti, cadute alberi, fulminazioni, grandine e fenomeni di versante.

Un’attenuazione dei fenomeni precipitativi è prevista dalla notte tra lunedì e martedì a partire dal Piemonte occidentale. Sono attese ampie schiarite nella mattinata successiva, ma con nuova instabilità pomeridiana su rilievi e pianure settentrionali.