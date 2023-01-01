Settembre parte all'insegna del maltempo: migliora già da martedì in Granda

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Una saccatura atlantica in avvicinamento all’arco alpino, con asse posizionato sulla Francia, sta determinando condizioni di maltempo in Piemonte. Nel corso di tutta la giornata odierna - fa sapere Arpa Piemonte - la saccatura proseguirà il suo moto verso est, convogliando flussi umidi sempre più intensi da sudovest in quota sul Piemonte, unitamente ad un afflusso di aria fresca instabile.
Questi due fattori comporteranno un incremento delle precipitazioni con estensione a tutta la regione, ad eccezione del Cuneese, in particolare della Langa, ove le piogge saranno più deboli e sparse. Picchi forti o molto forti sono attesi su Canavese, Biellese, Valsesia e Verbano.
Inoltre, tra il pomeriggio e la serata sul settore appenninico è prevista la convergenza tra lo scirocco proveniente dal mare e il vento dai quadranti settentrionali presente in Pianura Padana; si potranno sviluppare intensi temporali quasi stazionari sull’Appennino in successivo trasferimento verso l’Alessandrino e le pianure orientali piemontesi. Le precipitazioni previste avranno carattere di nubifragio su diverse zone; ci saranno temporali associati a forti raffiche di vento con locali fulminazioni e grandinate.
Le abbondanti precipitazioni della scorsa settimana e i fenomeni previsti per la giornata di lunedì determinano un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone nordoccidentali (in Granda sono interessate dall'allerta le valli Varaita, Maira, Stura, Alta Valle Po e colline cuneesi) dove saranno possibili locali allagamenti, cadute alberi, fulminazioni, grandine e fenomeni di versante.
Un’attenuazione dei fenomeni precipitativi è prevista dalla notte tra lunedì e martedì a partire dal Piemonte occidentale. Sono attese ampie schiarite nella mattinata successiva, ma con nuova instabilità pomeridiana su rilievi e pianure settentrionali.