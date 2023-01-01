Settembre Cultura porta il jazz a Montezemolo con il concerto "Orientarsi e ritrovare"

SERGIO RIZZO - Domenica 21 settembre, alle 17, a Montezemolo, presso Pian del Pozzo in località Villa, si terrà il concerto jazz dal titolo: "Orientarsi e ritrovare".

Riccardo Zegna presenta cinque giovani musicisti dell’orchestra “Rapalline jazz band” di Albenga: Stefano Mati al sax, Matteo Mannino alla tromba, Zeno De Marco al pianoforte, Paolo Priolo al contrabbasso, Gigi Marras alla batteria. Ospite speciale Maria Grazia Scarzella.

Questa edizione di “Settembre Cultura” si caratterizza per la collaborazione con il Comune di Montezemolo che ospiterà due delle quattro manifestazioni in programma.

Montezemolo, Comune confinante e contiguo, conosciuto come la “Porta delle Langhe”, si colloca idealmente e geograficamente sulla dorsale sud che, passando per Castelnuovo, giunge sino alla Cappella di San Giovanni della Langa, nel Comune di Murialdo, spostando di conseguenza i confini della Langa stessa in questo lembo di Liguria che segna una netta spaccatura tra un territorio morfologicamente collinare e omogeneo e il declivio verso il mare della riviera ligure.

Per evidenziare questa parte di Langa, nell’occasione degli appuntamenti a Montezemolo sarà posizionata una segnaletica temporanea a indicare storicamente significative presenze architettoniche, religiose e civili nei Comuni di Priero, Castelnuovo di Ceva e Murialdo.

Sergio Rizzo