Sessantotto abitanti e un bosco di leggende: la magia di Salza nella foto di Tino Gerbaldo

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Svegliarsi, osservare la gatta Sirio stiracchiarsi ai piedi del mio letto e poi dare un'occhiata al cellulare: mi appare uno scatto di Tino Gerbaldo, il fotografo braidese che, durante i suoi spostamenti per lavoro, coglie luci e ombre nel paesaggio. E' uno sguardo che respira quell'immagine, così nitida, essenziale, priva di sbavature, intitolata 'Marene, la Salza e il Monviso'. Vi è racchiusa una storia. Conosco Marene, il Monviso, mentre mi documento sulla Salza, di cui so ben poco.

Apprendo che la Salza è un piccolo comune montano del Piemonte, chiamato ufficialmente Salza di Pinerolo, ed è tra i più piccoli d'Italia: i salzini sono appena sessantotto. E' custode di memorie collettive, un intreccio di storia mineraria e di natura incontaminata. La leggenda racconta che nel Bosco di Salza, dove oggi cresce l'abetina, vi fosse un villaggio nascosto tra le rocce. Gli abitanti vivevano di legna, pascoli e di talco che brillava nelle viscere della montagna. Una notte d'inverno, durante una furiosa tempesta, gli uomini si radunarono nella piccola chiesa, quando apparve un angelo che posando la mano su un giovane abete disse: “Questo bosco vi proteggerà finché saprete custodirlo con rispetto”. Gli anziani raccontano che nel silenzio delle notti, quando il vento infuria, si ode ancora il canto dell'angelo, che avvolge e consola.

Così la leggenda del Bosco di Salza si trasforma in un piccolo mantra: “Custodisci l'abete, e l'abete custodirà te. Nel vento ascolta l'angelo, nel silenzio ritrova la tua forza”. E' un invito alla cura reciproca tra l'umano e la natura, dove la fragilità diventa custodia: è il dono silenzioso di Tino Gerbaldo.

Fiorella Avalle Nemolis

(Foto di Tino Gerbaldo)