Serralunga Wine Night: il 19 luglio degustazioni sotto le stelle nel giardino del castello

CUNEO CRONACA - Nel cuore delle Langhe, quando la luce si fa morbida e il tempo sembra rallentare, il vino incontra la storia in una sera d’estate. Sabato 19 luglio, nel giardino del Castello di Serralunga d’Alba, la Serralunga Wine Night torna con un nuovo appuntamento: un’esperienza immersiva che unisce la suggestione medievale del maniero, il fascino del paesaggio e il racconto appassionato di chi il vino lo produce e lo custodisce.

Protagonisti della serata saranno dodici produttori locali, ciascuno con tre etichette in degustazione, tra cui un Barolo DOCG, accompagnate da piccoli assaggi di prodotti del territorio. La serata sarà un invito al dialogo, all’ascolto, alla scoperta, in una cornice intima e curata, tra le pietre antiche del castello e la voce viva delle vigne.

Il Castello di Serralunga d’Alba, bene statale tra i meglio conservati del Piemonte e affidato alla gestione della Barolo&Castles Foundation, aprirà le sue porte al pubblico in tre momenti distinti. La prima fascia inizierà con la visita guidata alle 18.30, seguita dalla degustazione alle 19.00; la seconda con visita alle 20.00 e degustazione alle 20.30; la terza prevede visita alle 21.30 e degustazione dalle 22.00. Chi lo desidera potrà scegliere anche solo la partecipazione alla degustazione.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà negli ambienti interni del maniero, senza alterarne la qualità e l’atmosfera. Anche per questa edizione, le tariffe restano invariate: 20 euro per la sola degustazione e 25 euro per chi desidera abbinare anche la visita al castello. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a info@castellodiserralunga.it oppure telefonando allo 0173/613358.

La Serralunga Wine Night è organizzata dalla Barolo&Castles Foundation e dal Comune di Serralunga d’Alba, in collaborazione con la Pro Loco e i produttori del territorio. Il Castello, in consegna alla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte, rappresenta uno dei cardini della valorizzazione culturale e territoriale attuata dalla Fondazione, insieme ai manieri di Barolo, Roddi e Magliano Alfieri.