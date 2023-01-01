Serralunga, il Barolo si degusta davanti alle vigne da cui nasce: appuntamento speciale al castello

CUNEO CRONACA - Un calice di Barolo DOCG, davanti a sé le vigne che lo hanno prodotto, tutt'intorno, le mura di un castello che da secoli osserva lo stesso paesaggio. È da questo incontro tra ciò che si racconta, ciò che si vede e ciò che si assaggia che nasce "Prosit! Il castello, il Barolo, i Cru", la visita speciale in programma sabato 5 settembre alle 18.30 al Castello di Serralunga d'Alba.

Sarà l'unica data dell'anno per un'esperienza costruita attorno al rapporto tra il maniero e il territorio che lo circonda. Un legame che verrà ricostruito durante la visita attraverso aneddoti e curiosità sulla storia del Castello e sulle attività agricole locali, seguendo un percorso che dal Medioevo arriverà fino a Luigi Einaudi. Grande appassionato di vini, Einaudi si interessò affinché il Castello fosse acquistato dallo Stato, cui tuttora appartiene. Il suo nome diventa così uno dei passaggi di un racconto che permette di leggere la storia del maniero insieme a quella del paesaggio agricolo circostante.

Il momento conclusivo porterà i partecipanti al terzo piano del Castello, dove panorama e degustazione finiranno per coincidere. Qui sarà proposto l'assaggio di un Barolo di un produttore di Serralunga d'Alba proprio di fronte alla vigna che lo ha prodotto, visibile dalla sommità del maniero. Il racconto del vino accompagnerà lo sguardo sul paesaggio, permettendo di ritrovare idealmente nel calice gli elementi del territorio da cui nasce: la vigna, il lavoro dell'uomo e le caratteristiche di un luogo profondamente legato alla propria storia vitivinicola.

“Prosit! mette in relazione ciò che si scopre durante la visita con il territorio che possiamo osservare dal Castello. Da lassù il paesaggio non è soltanto uno sfondo, ma diventa parte del racconto: i Cru che vediamo davanti a noi sono gli stessi luoghi che danno origine al Barolo che viene degustato. È un modo semplice e immediato per unire la storia del maniero, il lavoro agricolo, il vino e il paesaggio di Serralunga. L'assaggio finale completa questo percorso e permette di comprenderne ancora meglio il legame”, spiega Liliana Allena, presidente della Barolo & Castles Foundation.

La visita avrà una durata di circa un'ora e mezza e sarà riservata a un massimo di 25 partecipanti. Il costo unico è di 13 euro a persona. La prenotazione è fortemente consigliata scrivendo a info@castellodiserralunga.it oppure telefonando allo 0173 613358 (Castello di Serralunga d'Alba) o allo 0173 386697 (Barolo & Castles Foundation).

Il Castello di Serralunga d'Alba è un bene statale affidato in gestione alla Barolo & Castles Foundation e in consegna alla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte.