Sentieri di Voce: a Ostana un weekend per scoprire il potere terapeutico del canto

CUNEO CRONACA - "Canta che ti passa!" – non è solo un detto popolare, ma un’antica verità riconosciuta in molte culture: il canto ha un potere trasformativo, capace di liberarci dalle paure, sollevare l’umore e portare benessere psicofisico. Proprio da questo principio nasce "Sentieri di Voce", il workshop di Cantoterapia in programma sabato 26 e domenica 27 luglio nella splendida cornice alpina di Ostana, presso Lou Pourtoun.

Il laboratorio sarà condotto da Mara Cecconato (nella foto), cantoterapeuta abilitata dalla Scuola Italiana di Cantoterapia e referente regionale per le province di Cuneo e Torino. Con un’esperienza trasversale che spazia dal lavoro con bambini in età prescolare agli anziani nelle case di riposo, Mara ha ideato laboratori vocali come “Un’ora d’aria” – dedicato alle mamme – e ha partecipato come formatrice a iniziative come “Ben-Essere Voce” e come relatrice al Seminario nazionale della Scuola Italiana di Cantoterapia a Genova. Cantautrice e musicista, ha registrato brani e album collaborando ai progetti di musicisti internazionali (Turchia, Francia e Stati Uniti).

Il workshop è aperto a tutti, anche a chi crede di “non saper cantare”: non è richiesta alcuna preparazione musicale, solo il desiderio di mettersi in ascolto e di vivere un’esperienza autentica di leggerezza, espressione e condivisione. Durante il workshop non mancheranno esercizi di propriocezione corporea e di respirazione consapevole, il canto in gruppo ed individuale su brani di vari generi che permetteranno l'esplorazione vocale con momenti di condivisione e divertimento. Un’occasione preziosa per entrare in contatto con la propria voce, scoprire la sua connessione profonda con il corpo, la respirazione e le emozioni.

Per i partecipanti e i loro accompagnatori è disponibile un servizio di ristorazione e pernottamento in loco a tariffa convenzionata. Il costo per l’intero weekend è di 180 euro e comprende il workshop, la cena di sabato, il pernottamento e il pranzo di domenica. Gli eventuali accompagnatori potranno usufruire del vitto e dell’alloggio al costo di 80 euro. Una proposta accessibile per vivere un’esperienza profonda e rigenerante, immersi nella natura.

La partecipazione è su prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente il numero: 346-8766852 o scrivere a hello@maracecconato.com.