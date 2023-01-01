Sebastiano Ramello presenta "Autostop attraverso l'Himalaya" a Cuneo

CUNEO CRONACA - Giovedì 13 novembre alle ore 19:45 in occasione di “Aperitivo in viaggio” lo scrittore giramondo cuneese Sebastiano Ramello presenterà presso il Club La Contrada, situato in contrada Mondovì 5 a Cuneo, la sua ultima pubblicazione “Autostop attraverso l’Himalaya” (ingresso libero).

“La narrazione di uno dei miei più bei viaggi a pollice alzato nel continente asiatico, avvenuto attraverso le carreggiate più alte del Pianeta fino a raggiungere il cuore dell’Himalaya” spiega l’autore, che ha già al suo attivo altri due libri distribuiti a livello nazionale.

Sebastiano Ramello nasce nel 1973 a Fossano. Ha dedicato la sua vita a viaggiare per il mondo nei modi più vari, prima come backpacker, poi per lavoro come “wine ambassador” dando vita alla prima ricerca al mondo sulla intolleranza alimentare legata alle istamine, chiamata: Low Histamines. La vita da globetrotter l’ha visto percorrere una moltitudine di volte le strade dell’India, sia come fotoreporter che come esploratore: attraversando su un dromedario il deserto del Tha per oltre 650 km, viaggiando a cavallo di una vecchia motocicletta, facendo autostop in Himalaya, scalando alcune vette in solitaria in Ladakh, navigando su una canoa tribale le Backwater del Kerala e vivendo in una grotta lungo il fiume Gange con un Sadhu (Santone indiano).

Ha compiuto numerosi viaggi in Messico, Guatemala, Pakistan, Nepal e in gran parte del Sud Est asiatico. Ha percorso, per piacere e lavoro, in lungo e in largo la Cina. In autostop ha attraversato: Vietnam, Cambogia, Thailandia, Myanmar, Laos e il sud della Cina. Su una canoa canadese ha esplorato parte della Svezia e in barca a vela le Isole Canarie e il mar Mediterraneo.

È un amante di sport estremi, dalla arrampicata al kayak alpino è un appassionato di fotografia e video. Ha scritto e collaborato con quotidiani e riviste in USA, Hon Kong, Cina e Italia. Con la casa editrice Echos ha pubblicato La Maschera thriller/giallo integrale ispirato a fatti di attualità e In viaggio con Maneki narrativa di viaggio in barca a vela.

Le prossime presentazioni nel Cuneese sono previste giovedì 20 novembre alle 20:45 a Fossano, presso la libreria Le Nuvole, con proiezione di fotografie dell’avventura a pollice alzato, e domenica 30 novembre alle 17:00 nella Sala del Consiglio di Cherasco, durante l’evento Maratona libreria.