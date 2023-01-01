"Se l'uomo non immagina si spegne": a Cuneo un reading dedicato a Danilo Dolci

CUNEO CRONACA - L’associazione “MiCò APS”, in collaborazione con il “Coordinamento Pace e Disarmo” e il “Comitato Vivere la Costituzione”, con il sostegno del Centro di Servizio per il Volontariato di Cuneo, organizza lo spettacolo teatrale in forma di reading “Se l’uomo non immagina si spegne – Danilo Dolci e la disobbedienza civile”, di e con Elisa Dani, con musiche dal vivo di Estel Martinetto (voce) e Francesco Pila (chitarra), e immagini curate da Davide Falco. L’evento si terrà a Cuneo, presso il Teatro Toselli, il 30 ottobre alle ore 21. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa rientra nel percorso “Cuneo per la Pace”, coordinato dal Comune di Cuneo, e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della nonviolenza e della disobbedienza civile, principi che Danilo Dolci, tra i principali protagonisti del movimento nonviolento italiano, seppe tradurre in azioni concrete e coraggiose nella difficile realtà della Sicilia occidentale, segnata da mafia, povertà e sfruttamento.

“Se l’uomo non immagina si spegne” è un celebre verso tratto da Poema Umano, raccolta poetica di Dolci, figura poliedrica: poeta, architetto, giornalista, sociologo, educatore e attivista nonviolento, profondo conoscitore dell’animo umano. Trasferitosi nella zona di Trappeto e Partinico, Dolci promosse lotte pacifiche contro mafia, disoccupazione, analfabetismo e fame, impegnandosi per i diritti civili e umani fondamentali. Per questo fu soprannominato il “Gandhi della Sicilia”, o “Gandhi italiano”.

Lo spettacolo raccoglie alcuni suoi scritti poetici, racconti narrati dai figli e testimonianze, intrecciati a immagini e musica per restituire la “poetica di una vita” spesa per la comunità. Al centro del pensiero di Dolci vi è la convinzione che ogni cambiamento debba nascere dal coinvolgimento diretto delle persone e dal riconoscimento delle loro competenze. Il suo metodo d’azione si ispira alla maieutica socratica, intesa come processo di “capacitazione” delle persone normalmente escluse dal potere e dalle decisioni: nei suoi incontri ciascuno è chiamato a interrogarsi, ascoltare e costruire nuove prospettive comuni.

Ad un anno dal centenario della sua nascita, lo spettacolo vuole ricordare Dolci anche per lo “sciopero alla rovescia”, azione ispirata all’articolo 4 della Costituzione, che riconosce nel lavoro non solo un diritto, ma anche un dovere di ogni cittadino.

La costruzione dello spettacolo ha seguito lo stesso approccio maieutico: è nata dal confronto con il Centro Studi Sereno Regis, che aveva già realizzato un reading sullo stesso tema, ed è poi cresciuta grazie al contributo del Centro Sviluppo Creativo di Palermo e del figlio di Danilo, Amico Dolci, musicista e presidente del Centro, che parteciperà alla serata.

Al processo creativo hanno partecipato anche due giovani artisti cuneesi, Estel Martinetto e Francesco Pila, allievi di Insieme Musica, che saliranno sul palco accanto a Elisa Dani. Le immagini sono invece a cura di Davide Falco, anche lui giovanissimo, autore delle tavole che verranno proiettate durante il reading, a testimonianza della sensibilità di Dolci per il “tirar fuori” la creatività e il talento delle persone.

In un’epoca in cui è necessario ripensare la storia per costruire nuove forme di narrazione e visioni di futuro, il pensiero di Danilo Dolci appare oggi più che mai attuale, capace di ispirare riflessione, confronto e partecipazione.