Se in Italia esistono "zone economiche speciali", perché la montagna cuneese non può esserlo?

"Perché non creare una zona economica speciale per il rilancio e potenziamento delle vallate cuneesi? Chi vive e possiede una attività nelle zone montane, ha la fortuna di poter vedere tutti i giorni delle bellezze naturali con pochi eguali al mondo, ma anche la difficoltà di fare i conti con una realtà fatta di collegamenti stradali precari, servizi sociali poco presenti, borgate che si spopolano e un governo del territorio fatto di mancanza risorse per la cura dei boschi e dei corsi d’acqua.

Le vallate cuneesi hanno grandi risorse, da quelle naturali all’eccellenza di certe produzioni artigianali, ma non possono concorrere ad armi pari con altri territori montani che possono contare su un numero assai maggiore di risorse derivanti, in certi casi da trasferimenti statali cospicui che creano una concorrenza non del tutto leale. Mentre in Valle Stura si blocca anche solo un progetto di variante per "motivi archeologici" in altre zone si pensa all’Alta Velocità ferroviaria (Brennero).

Se si vuole fare in modo che la montagna cuneese rimanga viva, si deve tornare a creare lavoro, che non può essere legato solo in esclusiva al turismo. E’ indispensabile coinvolgere le filiere, dalla castanicoltura al legno alle acque e trattare la montagna come merita, ovvero con una attenzione speciale. Come si può, infatti, non tenere conto del divario infrastrutturale e digitale di chi abita e lavora nelle zone montane? Come è possibile ignorare il quadro di assoluta prossimità alla Francia che fa quindi della montagna cuneese una zona particolare come storia, cultura e tradizioni, distinta da altre realtà alpine?

Serve adottare una fiscalità agevolata per le valli cuneesi, in modo da favorire sia gli investimenti sia l’occupazione, a partire da quella giovanile. Se esistono delle zone economiche speciali in aree come la Calabria o la Campania, perché non può essere considerata Zes (zona economica speciale) anche la montagna cuneese, decisiva per lo sviluppo economico anche per le altre aree della provincia?".

Lorenzo Pallavicini, Cuneo