CUNEO CRONACA - In Piemonte gli studenti delle Superiori torneranno tra i banchi il 18 gennaio. E comunque solo al 50% in presenza. Il 7 gennaio, invece, sono rientrati in classe gli studenti delle elementari e delle medie, comprese seconde e terze che saranno coinvolte nel progetto di screening voluto dalla Regione.

Una formula, quella della didattica in presenza al 50%, già sperimentata nel recente passato. Roberto Buongarzone, dirigente scolastico dell' Istituto superiore "G. Govone" di Alba (Liceo Classico e Liceo Artistico "Pinot Gallizio"), spiega come si è organizzata la scuola per fare fronte all'emergenza.

(Intervista di Geanina Filip)