Ritorno a scuola e funerali di Stato per Raffaele Costa: cosa cambia oggi a Mondovì

CUNEO CRONACA - Lunedì 14 settembre a Mondovì coincide con l’avvio dell’anno scolastico e con le esequie di Stato dell’onorevole Raffaele Costa, in programma nella Cattedrale di San Donato. Per la giornata il Comune ha proclamato il lutto cittadino e predisposto specifiche misure per la viabilità, mentre con la ripresa delle lezioni tornano in vigore anche le consuete limitazioni al traffico nelle aree vicine alle scuole.

Costa è stato deputato della Repubblica dal 1976 al 2006, ministro tra il 1992 e il 1995, europarlamentare dal 1999 al 2004, consigliere regionale nel 2010 e presidente della Provincia di Cuneo dal 2004 al 2009.

Le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte e non sono previste variazioni per gli autobus studenteschi, che manterranno orari e fermate consueti.

In segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta. Alle 15 gli uffici pubblici sospenderanno le proprie attività per osservare un minuto di silenzio.



L’Amministrazione invita la cittadinanza, le istituzioni e le attività del territorio a unirsi al cordoglio, nel rispetto del carattere luttuoso della giornata.

Esequie di Stato: accessi, parcheggi e Funicolare

Il rione Piazza resterà accessibile, nel rispetto dell’ordinanza sulla viabilità veicolare e pedonale. Saranno sempre percorribili via Nino Carboneri, via Enzo Tortora, via Marchese d’Ormea, strada del Beccone, via Emanuele di Savoia/Funicolare e la strada comunale Carassone-Piazza.

La Funicolare sarà regolarmente aperta dalle 7.30 alle 20 e, dalle 12 alle 18, sarà gratuita per tutti.

Il parcheggio San Giorgio sarà riservato a residenti e domiciliati del rione Piazza. Sarà inoltre possibile utilizzare il Multipiano Belvedere e il parcheggio di fronte al Vescovile, mentre l’ultima terrazza del Belvedere sarà riservata alle Forze dell’Ordine.

Per i giornalisti l’unica modalità di accredito prevista è l’invio di una mail a comunicazione@comune.mondovi.cn.it. Durante la cerimonia non sarà consentito il volo di droni.

Con l’inizio delle scuole tornano le limitazioni davanti agli istituti

Da lunedì 14 settembre 2026 al 10 giugno 2027, nei giorni scolastici previsti dal calendario della Regione Piemonte, dal lunedì al venerdì, tornano inoltre in vigore le delimitazioni alla circolazione previste in prossimità degli istituti scolastici di Piazza, Breo, Altipiano, Sant’Anna e delle frazioni.

Nel rione Piazza, in via delle Scuole sarà vietato il transito dalle 7.30 alle 8 e dalle 13.35 alle 14, mentre in via Vico il divieto sarà in vigore dalle 7.30 alle 8 e dalle 13.40 alle 14. In piazza d’Armi scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13.30 alle 14.

In via Vasco sarà vietato il transito in discesa dalle 7.30 alle 8 e dalle 13.35 alle 14, mentre in strada del Beccone il senso vietato discendente sarà previsto dalle 7.30 alle 8. In strada della Polveriera, nella bretella verso il nuovo Istituto “G. Baruffi”, resterà in vigore il divieto di transito permanente, fatta eccezione per i dipendenti dell’istituto e dell’attigua palestra. Nel piazzale antistante il nuovo plesso saranno inoltre presenti due stalli riservati alle persone con disabilità.

In via Tortora, invece, viene revocato il senso vietato ascendente tra l’ex Istituto “G. Baruffi” e via Ospedale, a seguito dell’abbattimento dell’edificio e del trasferimento della scuola in zona Polveriera. Restano però il segnale di pericolo bambini e il limite di velocità di 30 chilometri orari nel tratto interessato dall’accesso alla palestra.

Nel rione Breo, divieto di transito in via della Funicolare e in via Garelli, nel tratto indicato dall’ordinanza, dalle 7.30 alle 7.55 e dalle 13.35 alle 14. In via P. Garelli sono inoltre previste limitazioni alla sosta nell’area utilizzata dall’Istituto Casati.

All’Altipiano, in via Matteotti, tra via Risorgimento e via Ortigara, il traffico sarà vietato dalle 7.30 alle 8 e dalle 12.30 alle 13, con ulteriori limitazioni nei pomeriggi di martedì e giovedì in coincidenza con gli orari scolastici.

Nel rione Sant’Anna, in via dei Tigli, tra via delle Ginestre e via delle Robinie, sarà istituito il divieto di transito, ad eccezione dei bus, dalle 8 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.

Le modifiche nelle frazioni

Specifiche modifiche interesseranno anche la viabilità nelle frazioni. Tra queste, sensi unici temporanei in via Vecchia di Pianfei, strada di San Gottardo, via Vecchia di Cuneo, strada Morosenga, strada del Merlo, strada San Giovanni dei Govoni e strada dei Curetti, prevalentemente nelle fasce di ingresso mattutino e uscita pomeridiana degli studenti.

In strada dei Bertini, a Breolungi, nel tratto compreso tra gli ingressi pedonali della scuola dell’infanzia e della primaria, sarà invece istituito il divieto di transito, ad eccezione dei bus.

Le limitazioni saranno indicate dalla relativa segnaletica verticale e resteranno in vigore, secondo giorni e orari stabiliti, per l’intero anno scolastico fino al 10 giugno 2027.