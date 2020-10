Scuola: "Perché si può continuare ad essere istruiti, educati e valutati anche da casa"

PIERCARLO BARALE - Tutti concordi circa l'indispensabilità della scuola nel modo tradizionale: studenti ed insegnanti nelle classi, lezioni, interrogazioni, laboratori, palestre, verifiche. A questo schema condiviso, il Covid ha posto uno stop, dovuto soprattutto al non coordinamento tra i trasporti e la didattica.

Nelle metropoli e nei comuni dotati di licei, l’afflusso di studenti all’ora cruciale di inizio - nella quale convergono anche in uffici e aziende i dipendenti - ha reso pericoloso il percorso casa-scuola. Nei comuni che provvedono al trasporto per elementari e medie utilizzando mezzi propri o appaltatori, non vi sono stati problemi. Se il percorso si svolge in tempi brevissimi. Per ragioni oggettive, gli studenti, in transito tra famiglie e aule per il giornaliero impegno di studio, rischiano di essere contagiati e contagiare, così come tutte le altre componenti della società in costante movimento. Non per questo occorre bloccare la scuola, al fine di ridurre il contagio.

La ministra Azzolina sembra condurre una propria "guerra" personale, così come il suo partito - Movimento 5 Stelle - opponendosi a qualunque motivata decisione circa la modifica allo schema consolidato e tradizionale di insegnamento nei locali scolastici. Pare che non vi sia stato un coordinamento con la ministra dei trasporti, De Micheli, di colore piddino. Impegnata - quest’ultima - nell’infinita controversia con i Benetton per la gestione delle autostrade.

Dopo l’inizio della pandemia, la pausa incosciente della movida estiva e la prevista ripresa autunnale dei contagi, ci sarebbe stato il tempo di programmare una modalità di insegnamento diversificata - causa eventi dovuti al virus - comportante in primo luogo una scansione temporale diversificata per l’inizio delle lezioni, secondo le necessità locali. Data per scontata la presenza a scuola per elementari e medie, si sarebbe potuto coordinare il trasporto con più autobus, utilizzando quelli turistici non operanti o quelli dell’esercito, fissando l’inizio delle lezioni alle 8.30 oppure alle 9, per evitare il movimento cruciale per il trasporto pubblico alle 8.

In questi giorni ho udito e letto opinioni negative per l’insegnamento a distanza, che probabilmente derivano dalla assimilazione di tale modalità a quella di varie scuole e università telematiche, oppure dal non aver seguito quanto è avvenuto nella scorsa primavera in molti licei che l’hanno applicato con successo. Qualche opinionista ha ritenuto inidonea la modalità a distanza come sperimentata, sostenendo che, in mancanza di una organizzazione nazionale, di una piattaforma, di programmi verificati e preconfezionati, le iniziative assunte da parecchi licei erano inidonee a conseguire un risultato positivo.

Non si deve confondere quanto hanno fatto presidi ed insegnanti nella prima fase dell’emergenza Covid, con una impostazione nazionale centralistica, una piattaforma, tagliando fuori gli stessi. La scuola a distanza, come attuata, è stata estremamente positiva come risultati, quando ha visto impiegati presidi ed insegnanti: gli stessi che avevano curato in precedenza l’insegnamento tradizionale. Operando con le loro connessioni personali con i mezzi informatici degli studenti, hanno dato luogo ogni mattina alla stessa situazione che si verificava nelle aule. È pur vero che è mancata la socialità conseguente alla presenza fisica, ma è pur mancato il rischio di contagio per docenti e discenti e familiari degli stessi.

Ho avuto modo di accertare personalmente, seguendo l’attività di una nipote liceale impegnata in mattinata con ore piene, verifiche e correzioni delle stesse effettuate in modo tempestivo, l’efficacia di tale modalità di insegnamento. Con la maggiore incidenza del virus, evitando il rischio dei trasporti, della permanenza nelle classi, e quindi di contrarre l’infezione, si può continuare ad essere istruiti, educati e valutati dagli stessi insegnanti. Possono esserci difficoltà di connessione per alcuni allievi, o la non disponibilità in capo agli stessi di mezzi per utilizzare questo tipo diverso di insegnamento. Si può rimediare con facilità ad iniziativa delle stesse autorità scolastiche.

Se, in Piemonte, riprenderà l’insegnamento a distanza, totale o parziale per i licei, la situazione dei trasporti potrà essere alleggerita per chi invece frequenterà, con la protrazione dell’inizio delle lezioni alle 8.30 o 9. Per assicurare validità ed efficacia dell’insegnamento a distanza, occorre che presidi ed insegnanti - ai quali viene chiesto un impegno maggiore, continuino con la modalità, l’attenzione e i risultati che, per quanto riguarda la mia nipote, ho potuto accertare.

È apprezzabile la determinazione della ministra dell’istruzione per la difesa della scuola a scuola. Non invece la sua incapacità a collaborare con le altre componenti, pur facenti parte del governo, nonché il rifiuto di soluzioni temporanee idonee a fornire il migliore insegnamento e la migliore difesa della salute, limitando i contagi per insegnanti, allievi e familiari, dal virus sempre più pericoloso e frequente.

Piercarlo Barale