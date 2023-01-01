Scuola dell'infanzia di Lesegno, il sindaco: "Bastano pochi iscritti per aprire la nuova sezione"

SERGIO RIZZO - Il Comune di Lesegno si trova ora in una fase decisiva per concretizzare la creazione della seconda sezione della scuola dell’infanzia "Prof. Achille Sclavo". Fino al 14 febbraio 2026, saranno infatti aperte le iscrizioni, presentabili tramite l’ufficio di segreteria, per raggiungere il numero minimo di iscritti necessario e ottenere il via libera definitivo alla seconda sezione.

Questo obiettivo giunge dopo un traguardo importante centrato negli scorsi mesi. La Regione Piemonte ha approvato l’istituzione della nuova sezione nel Piano regionale di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2026-2027, in un percorso di ampliamento atteso per anni dalla comunità locale.

Il Sindaco di Lesegno, Emanuele Rizzo, ha sottolineato come questa decisione rappresenti “una conquista per l’intera comunità”, frutto di anni di collaborazione tra amministrazione Comunale, scuola e territorio, segnalando la volontà di investire sulla qualità educativa e sull’accoglienza dei più piccoli.

Ora, la seconda sezione potrà essere attivata solo se sarà raggiunto il numero minimo di iscritti richiesto dal Provveditorato agli Studi, passaggio decisivo per trasformare in realtà l’ampliamento approvato dalla Regione.

Nel suo appello, il Sindaco Emanuele Rizzo, ricorda che sono ancora pochi i posti disponibili, ma che la creazione della nuova sezione porterebbe benefici tangibili per famiglie e bambini. Spazi più adeguati, personale educativo aggiuntivo e un servizio mensa potenziato, che il Comune di Lesegno s’impegna a sostenere interamente con risorse proprie.

L’invito a iscriversi non riguarda solo i residenti di Lesegno: Rizzo ha infatti esteso l’appello anche alle famiglie dei Comuni limitrofi, con l’obiettivo di attrarre chi è interessato a un’offerta educativa di qualità in un ambiente scolastico potenziato e accogliente.

La possibile attivazione della nuova sezione arriva in un momento in cui la programmazione regionale dell’offerta scolastica è sotto l’attenzione degli enti locali, nei piani di revisione e dimensionamento della rete scolastica piemontese per il prossimo anno scolastico.

Il Comune e la scuola di Lesegno confidano nel fatto che le famiglie coglieranno l’opportunità di presentare la domanda entro il termine previsto, metà del mese di febbraio, per dare ufficialmente il via a una nuova fase educativa nel paese.

Sergio Rizzo