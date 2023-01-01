Scrittorincittà, biglietti esauriti in un minuto per Roberto Saviano: diretta video al Monviso

CUNEO CRONACA - I posti per l’evento con Roberto Saviano, che aprirà ufficialmente il festival Scrittorincittà al teatro Toselli di Cuneo, sono andati esauriti in appena un minuto.

Lo ha comunicato lo staff del festival letterario, che per permettere a un pubblico più ampio di seguire l’incontro ha predisposto una diretta video al Cinema Monviso (via XX Settembre 14).

Al termine dell’incontro sarà comunque possibile accedere al firmacopie che si terrà al teatro Toselli.

Per assistere alla diretta al cinema, a ingresso gratuito, sarà necessario prenotare il proprio posto online a partire dalle ore 20 di giovedì 6 novembre.

A causa della proiezione dell’evento, il film Per un pugno di dollari, inizialmente in programma per mercoledì 12 novembre, sarà posticipato a giovedì 13 novembre, alle ore 21.

PRENOTA IL TUO POSTO GRATUITO PER LA DIRETTA VIDEO

L’amore per la sua terra, il desiderio di curarne le ferite, ha portato Roberto Saviano a raccontare. Il suo racconto è divenuto denuncia, e con la denuncia sono arrivate le minacce. E non solo quelle: è arrivato l’isolamento, e le accuse di diffamarla, quella stessa terra che ama profondamente, di denigrarla.

Eppure amare significa non rassegnarsi all’idea che tutto debba essere immutabile. Immutabile come le regole della ‘ndrangheta.

La storia di Rossella Casini, la giovane studentessa fiorentina barbaramente uccisa in Calabria, Saviano l’ha incontrata per caso e ha deciso di raccontarla perché Rossella è sì morta per aver osato sfidare la ‘ndrangheta, ma lo ha fatto con l’arma più inconsueta e incredibile che si possa immaginare: l’amore.

Ha dimostrato che non c’è nulla che metta più paura alle mafie della forza incontenibile dell’amore, quella forza che è desiderio di felicità. Fosse rimasta in vita, Rossella sarebbe stata la prova vivente che il desiderio di felicità attraverso l’amore può davvero minare i codici criminali.

Con L’amore mio non muore (Einaudi), Saviano ci racconterà cosa significa amare in terra di mafie: un tributo a Rossella Casini e a chi, come lei, ha creduto che anche l’amore possa essere un atto di coraggio.