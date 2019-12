I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cuneo sono stati allertati in mattinata per un incidente avvenuto in via Villafalletto a Fossano.

Secondo le prime sommarie informazioni sarebbero stati coinvolti nel sinistro due furgoni. Entrambi i conducenti sarebbero stati estratti dai mezzi e poi affidati alle cure del "118".

Sul posto hanno operato i volontari dei vigili del fuoco di Fossano e l'emergenza sanitaria.