Anche dalla Francia per Scivolandia, la sfida delle slitte più originali a Pontechianale

CUNEO CRONACA - Un evento che continua a crescere e che quest’anno raggiunge la consacrazione definitiva. La sesta edizione di Scivolandia, in programma sabato 10 gennaio dalle ore 20 a Pineta Nord, ha raccolto adesioni da tutto il Piemonte e anche dall’estero, con la partecipazione di equipaggi provenienti dalla Francia.

La manifestazione, ideata e diretta da Andrea Caponnetto e organizzata dalla Pro loco di Pontechianale in collaborazione con il Comune e Pontechianale Sci, trasformerà la stazione sciistica di Pineta Nord in un’arena di ghiaccio e neve. In gara 17 equipaggi (quattro in più rispetto al 2025), pronti a lanciarsi lungo il pendio con mezzi originali e coreografie spettacolari. Gli iscritti sono oltre 120, circa cinquanta in più rispetto allo scorso anno.

L’evento prenderà il via alle 20, con uno start anticipato di mezz’ora per consentire la partecipazione di tutti gli equipaggi e contenere la durata della serata viste le temperature rigide. La gara si svolgerà su una nuova pista, aperta dopo le recenti nevicate e mai utilizzata prima. Le premiazioni sono previste alle 22.30, seguite dall’after-party disco alla Playa Alpina, sul lago.

Tra le principali novità di questa edizione da record c’è l’installazione di un ledwall, realizzato grazie al contributo degli sponsor, che permetterà al pubblico di seguire ogni dettaglio delle discese e delle coreografie. Lo schermo sarà utilizzato anche per accompagnare il pubblico nel canto della sigla ufficiale dell’evento, “Tutti a Scivolandia”, ispirata a “Settimana Bianca” de Il Pagante, che sta circolando in rete in queste ore. Il gruppo di tifosi più coinvolgente sarà premiato.

Ospite speciale della serata sarà Sara Naldi, cantante diciottenne e finalista a Castrocaro, che ha collaborato con GionnyScandal e aperto i concerti di Serena Brancale. Si esibirà dal vivo e farà parte della giuria insieme a Massimo Magliocco, Lionello Giusiano, Marco Cayre, Emiliano Francione e Giacomo Arnaudo.

Oltre ai numeri, colpisce l’estensione del “fenomeno Scivolandia”, con comitive in arrivo da numerosi centri piemontesi e dalla Francia, in particolare da Saint-Rémy-de-Provence. Dopo le vittorie finite in valle Maira nel 2024 e nelle Langhe nel 2025, diversi gruppi cercheranno di riportare il trofeo in valle Varaita. In gara equipaggi da Sampeyre, Frassino, Brossasco-Busca, valle Po, pianura e valli del Monviso, oltre a team provenienti da La Morra, Morozzo, Vigone, Cavallermaggiore e Savigliano.

La conduzione musicale e la regia delle discese saranno affidate ad Anisa di Mondovì, mentre la voce “dal campo” sarà quella di Niko di Racconigi. Entrambi animeranno anche l’after-party finale.

Oltre ai primi tre classificati, valutati per precisione della discesa, qualità del mezzo, coreografie e coinvolgimento del pubblico, sono previsti premi speciali per l’equipaggio più simpatico, quello più “rosa” e per la tifoseria più rappresentativa dello spirito dell’iniziativa. Riconoscimenti anche per il partecipante più giovane, il più anziano e per la distanza percorsa.

Fondamentale per la riuscita dell’evento la collaborazione con Pontechianale Sci, il supporto dei volontari della Pro loco e il coinvolgimento della Protezione civile. Grazie agli sponsor sarà possibile garantire un ricco pacco gara e un montepremi complessivo di oltre 1.200 euro, con 500 euro destinati al primo classificato.

Partner tecnici: Fondazione CRS, Iron Cut, Scotta, Moeves, Magliocco. Sponsor: Bar Libac, Bar Monviso, Playa Alpina, Miralago, Ambrosino Casa, L’Agnel, Monviso Immobiliare, Petrolnafta.