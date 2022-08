Scivola in una scarpata mentre si reca al concerto di Ferragosto a Limone: ferito

CUNEO CRONACA - Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, per un escursionista scivolato per una ventina di metri in una scarpata durante la passeggiata di avvicinamento al concerto di Ferragosto.

La chiamata di emergenza è stata lanciata poco prima delle 12.30, sul posto è stata inviata una squadra del Soccorso Alpino presente in loco a supporto della manifestazione. L'escursionista è stato medicato e accompagnato al presidio sanitario allestito presso la Capanna Niculin, nella zona del concerto.

L'uomo - fa sapere il 118 - da capanna Niculin è stato elitrasportato in codice giallo (con alcuni traumi) all'ospedale di Cuneo.