Scialpinista ferito sul Monte Oserot: recuperato in elicottero in una zona impervia della Val Maira

CUNEO CRONACA - Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nella giornata di mercoledì 8 aprile in Val Maira.

Intorno alle 12, la Centrale Operativa ha ricevuto una chiamata di emergenza dal canale ovest del Monte Oserot dove uno scialpinista tedesco si era procurato un infortunio a un arto inferiore, in salita, appena sotto l'uscita dell'itinerario.

Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118 che ha sbarcato il tecnico del Soccorso Alpino al verricello direttamente sul filo di cresta, prestando attenzione a non disturbare l'infortunato con il flusso d'aria generato dal velivolo, dal momento che l'uomo si trovava in una posizione pericolante.

In breve il tecnico ha raggiunto il paziente, lo ha stabilizzato e ha messo in sicurezza lo scenario per consentire al medico dell'équipe il recupero dell'uomo, sempre al verricello, per l'ospedalizzazione dove è stato ricoverato in codice verde.