SCI/ Venerdì 3 a Limone un pomeriggio con le campionesse di 40 anni fa

Appuntamento all’insegna dell’amarcord venerdì 3 gennaio al Morel di Limone Piemonte. Alle 12 sulla terrazza dello chalet a quota 1586 si ritroveranno alcune delle campionesse dello sci italiano di 40 anni fa: le portacolori azzurre nelle Coppa del Mondo di Sci Claudia Giordani, Daniela Zini, Mariarosa Quario, Wanda Bieler, Wilma Gatta e Piera Macchi si ritroveranno con le persone che hanno seguito e contribuito ai loro successi: gli allenatori Stefano Dalmasso e Carlo Fiandrino e lo skiman Giovanni Collodet.

Le piste di Limone sono state terreno prezioso e fortunato di molti allenamenti delle ragazze azzurre. Proprio Limone è il paese natale del tecnico Dalmasso, che dal 1977 ha trasformato questo gruppo di ragazze in leggenda.

Nello splendido salotto open air, i vertici di Riserva Bianca hanno invitato il giornalista e speaker radiofonico Andrea Caponnetto a moderare l’evento, che si annuncia come un leggero talk-show all’insegna dei ricordi dello sci nazionale e del ruolo di Limone in quell’indimenticabile epopea. «Venite ad ascoltare un pezzo di storia indimenticabile dello sci e a fare una foto con chi ha scritto pagine memorabili di questa storia, a Limone per una reunion storica» dicono vertici di Riserva Bianca, organizzatori dell’iniziativa.

Nell’occasione, chiaramente, si strizzerà l’occhio anche alla nuova “Valanga rosa” che sta facendo sognare i tifosi, con Federica Brignone (figlia di Mariarosa Quario), la borgarina Marta Bassino e Sofia Goggia. Prevista la partecipazione all’evento di Gabriele Pezzaglia di Ski Race Magazine.