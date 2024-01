Sci alpino, SuperG Altenmarkt: Brignone quarta e Bassino quinta, fuori Goggia

CUNEO CRONACA - Si è tenuto il primo dei due Super-G femminili in programma ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria), recupero di quello non disputato a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024.

Ecco la classifica dopo le prime 22:

Cornelia Huetter (Austria) 1’13″17 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) +0.09 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.21 Federica Brignone (Italia) +0.32 Marta Bassino (Italia) +0.45 Mirjam Puchner (Austria) +0.56 Stephanie Venier (Austria) +0.57 Joana Haehlen (Svizzera) +0.76 Jasmine Flury (Svizzera) +0.96 Valerie Grenier (Canada) +1.04