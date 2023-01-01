"Schi-na cinà" compie 30 anni: a Dogliani un premio a chi sceglie la terra e la fa conoscere nel mondo

CUNEO CRONACA - “Schi-na cinà” compie trent’anni e torna a celebrare l’agricoltura, la cultura e il territorio della Langa doglianese. Un anniversario significativo per l’iniziativa promossa dal Comitato festeggiamenti di Borgata Casale e dall’Amministrazione comunale di Dogliani, con il sostegno di Coldiretti Cuneo, che dal suo esordio dà voce alle storie di chi sceglie la terra e contribuisce a valorizzarla.

Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 20.30, nel teatro Sacra Famiglia di Dogliani Castello, si terrà la cerimonia di assegnazione dei premi “Schi-na cinà” e “Schi-na cinà nel mondo”. Il primo è assegnato a chi alle comodità, ai servizi e alle lusinghe della città ha preferito le fatiche della vita di campagna; il secondo a chi si impegna a valorizzare il mondo agricolo e i suoi prodotti oltre i confini della nostra terra.

Tra i premiati delle passate edizioni di “Schi-na cinà” figurano molti agricoltori locali, oggi alla guida di importanti aziende, protagonisti di un ritorno alla terra fra i vigneti e i noccioleti del Doglianese. “Schi-na cinà nel mondo” ha premiato, nel tempo, la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, di origini cuneesi, per il suo impegno nel raccontare il mondo agricolo e valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane. Tra i destinatari del riconoscimento anche il celebre divulgatore dell’arte panificatoria sul piccolo schermo Fulvio Marino, il volto storico dell’informazione in TV Beppe Gandolfo e il professore universitario Alberto Alma, coordinatore di importanti progetti nazionali e internazionali su cimice asiatica, cinipide del castagno e flavescenza dorata.

Il traguardo dei trent’anni conferma l’attualità dell’intuizione degli ideatori, il “poeta contadino” Valter Costamagna e l’Assessore all’Agricoltura di Dogliani Carlo Gabetti: riconoscere il valore delle scelte e del lavoro di chi mantiene vive le campagne, custodisce il paesaggio e fa conoscere le eccellenze del territorio.

“Valorizzare e sostenere chi sceglie di fare agricoltura nelle nostre zone è fondamentale. Il fascino delle Langhe si basa su elementi unici: panorami mozzafiato, eccellenze enogastronomiche e una forte identità culturale. Se tutto questo è riconosciuto a livello mondiale - fino a fare di quest'area un patrimonio UNESCO - lo dobbiamo solo a chi lavora la terra ogni giorno con cura e rispetto per l'ambiente. Grazie a Coldiretti Cuneo per la collaborazione, all’Assessore Carlo Gabetti e Valter Costamagna, e a tutti coloro che contribuiscono a mantenere Dogliani un punto di riferimento per sostenibilità, radici e crescita” dichiara Claudio Raviola, sindaco di Dogliani.

“Da sempre Coldiretti sostiene Schi-na Cinà, che è molto più di una celebrazione simbolica. È un atto di riconoscimento del coraggio e della determinazione di chi ha lasciato un impiego certo per tornare a lavorare la terra e a produrre eccellenze e di chi si impegna a mantenere viva e vitale l’anima contadina delle nostre colline” sostiene Marco Bongiovanni, Presidente Coldiretti di Zona Mondovì.

Alla consegna dei premi seguirà una degustazione di prodotti locali offerta da Cantina del Dolcetto di Dogliani e Cantina Produttori in Clavesana.