SCHERMA/ Under 14: sugli scudi gli atleti cuneesi Vittoria Lingua e Marika Botto

CUNEO CRONACA - Si è concluso domenica 2 maggio con le gare regionali riservate alla categoria Gpg - Under 14 - lo sforzo organizzativo del Circolo Schermistico Cuneese, che ha chiuso la giornata con la soddisfazione di due podi.

Sugli scudi Vittoria Lingua, prima nella categoria Ragazze/ Allieve e Marika Botto, seconda nella categoria Bambine (la finale è terminata 10-9, risultato di una gara quasi tutta davanti). Risultati che si aggiungono ai sei podi già conquistati nelle scorse settimane e una serie importante di ottimi piazzamenti

Tra questi il nono posto di Rayan Bergese nella categoria Ragazzi/Allievi, dove molti avversari erano più grandi di lui. Da sottolineare la sua fase ai gironi, chiusa al quinto posto.

Nella categoria Ragazze/Allieve quarto posto per Alice Gonella e sesto per Vittoria Fusta. Tra le Bambine quarto posto per Virginia Fusta. Nella categoria Giovanissimi da sottolineare la prima gara di Francesco Manassero.

“In un periodo così difficile la società è riuscita grazie all’ottimo lavoro del Maestro e del preparatore Francesco a essere presente in tutte le competizioni italiane: un impegno importante che ha permesso a una ventina di ragazzi di vivere in prima persona questa competizione” commenta il presidente Beppe Lauria. “Un ottimo risultato, che premia il lavoro di tanti anni”, commenta il vicepresidente Simone Trinchero. Soddisfatto anche il Maestro Supel, che in previsione della prossima gara sta preparando altri sette atleti da aggiungere ai sette impegnati in questo fine settimana. Numeri che collocano il Circolo Schermistico Cuneese tra le prime società in Piemonte nel Fioretto per numeri e sforzo organizzativo.

Il prossimo impegno è in programma nel fine settimana del 12 e 13 maggio con Mariavittoria Lauria nei Nazionali di categoria a Riccione insieme al fratello Enrico (che gareggia con i colori del Club Scherma Ancona).