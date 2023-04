SCHERMA/ Tutti sul podio i giovani del circolo di Cuneo impegnati a Novarello

CUNEO CRONACA - A Novarello Villaggio Azzurro, nel comune di Granozzo con Monticello (Novara), si sono svolte alcune gare valide per il campionato Regionale GPG e gare a squadre dei Cadetti/Giovani. Come di consueto gli atleti del Circolo Schermistico Cuneo impegnati nella competizione si sono messi in evidenza, andando tutti a podio.



Secondo posto nella gara a squadre FM giovani cadetti per il terzetto composto da Rayan Bergese, Leonardo Giamello e Giorgio Pellegrino. Medesimo risultato per Sara Rocchia nella categoria FF Giovanissime, mentre Siria Somazzi e Marika Botta hanno collezionato un terzo posto, rispettivamente nella categoria FF Bambine e nella FF Ragazze/Allieve. Se tenuto conto esclusivamente della categoria Ragazze quest’ultima ha centrato la seconda piazza.



Il maestro Grzegorz Supel esprime soddisfazione per la prova dei suoi a pochi chilometri dalla città di San Gaudenzio: “Il lavoro fatto in sala e i risultati conseguiti ci rendono orgogliosi - spiega -. La società, una delle più antiche in Piemonte e in Italia, continua a centrare traguardi prestigiosi”.