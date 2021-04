SCHERMA/ Cuneo: Mariavittoria Lauria sfiora la qualificazione alla fase nazionale negli Assoluti di Fioretto

CUNEO CRONACA - A Mariavittoria Lauria, atleta under 17 del Circolo Schermistico Cuneese, non è bastato salire sul podio per staccare il pass per la fase nazionale di Fioretto femminile nella categoria Assoluti.

Purtroppo per la fiorettista cuneese, che ha chiuso terza, i posti in palio per il Piemonte erano soltanto due. Nonostante gareggiasse contro atlete di ben altra esperienza la fiorettista ha dimostrato tutto il suo valore, mancando la qualificazione per un soffio.

La prima fase regionale di qualificazione alle competizioni nazionali, svoltasi nel fine settimana del 10 e 11 aprile al Pala “Gianni Asti” (ex Ruffini) di Torino era riservata alle gare Under 20 e agli Assoluti e vedeva tra i protagonisti tre atleti del Circolo Schermistico Cuneo.

Nella giornata di sabato 10, oltre a Lauria, anche Giorgio Pellegrino è salito sul gradino più basso del podio nel Fioretto maschile categoria Giovani (U20) - qualificato ai nazionali soltanto il primo classificato n.d.r. -, mentre il terzo atleta cuneese, Leonardo Giamello, ha disputato una gara al di sotto delle sue potenzialità restando lontano dalle prime posizioni.

Domenica 11 è ancora una volta Mariavittoria Lauria a mancare per un pelo l’accesso alla finale (risultato in semifinale 15-13), costretta ad accontentarsi nuovamente del terzo posto anche nel Fioretto Femminile categoria Giovani (Under 20).

Nel pomeriggio buona prova nei gironi degli Assoluti di Leonardo Giamello, conclusi da ottavo, poi per lui undicesimo posto finale. Pellegrino ha invece riscattato un girone opaco vincendo il primo scontro diretto che gli ha garantito l’ottava posizione.

Al termine degli incontri il maestro Grzegorz Supel ha commentato l’andamento del weekend: “Buona la prova dei nostri atleti che in categorie superiori a quelle di appartenenza (sono tutti under 17 n.d.r.), sono comunque riusciti a tenere testa ad atleti di club prestigiosi e con maggior esperienza”. “Resta il rammarico - aggiunge il tecnico - per Mariavittoria Lauria, che per ben due volte è andata vicinissima alla qualificazione alla fase nazionale nell’Under 20 e negli Assoluti”.

L’assalto ai nazionali non finisce qui. Per i tre atleti cuneesi la gara più importante per il prosieguo della stagione agonistica sarà quella in programma il 24 e il 25 aprile nella categoria Under 17 (di loro appartenenza) al palazzetto “Le Cupole” di Torino. In palio il pass per i nazionali.