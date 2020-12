SCARNAFIGI/ L'azienda Valgrana spa sostiene il "Magico Paese del Natale di Govone"

CUNEO CRONACA - Continuare a narrare le eccellenze del territorio, soffermandosi sui punti di forza che contraddistinguono quei prodotti che, nel corso del tempo, sono diventati dei riferimenti imprescindibili all’interno del panorama agroalimentare. La Valgrana Spa di Scarnafigi (Cuneo) si conferma, come sempre, attenta non solo all’aspetto divulgativo inerente le peculiarità dei suoi formaggi, ma anche alla sinergia con altre realtà che hanno saputo garantire un valore aggiunto alla provincia Granda. Il Magico Paese del Natale di Govone è una di queste. Nonostante le difficoltà che quest’anno stanno interessando il mondo degli eventi e ciò che ruota intorno ad esso, la nota impresa scarnafigese ha scelto di rinnovare la partnership con una delle manifestazioni più rilevanti del periodo che precede le festività natalizie e che ha sviluppato, nel corso delle varie edizioni, un’importante cassa di risonanza a livello nazionale e non.

“Oltre a nutrire un profondo rispetto, crediamo fermamente nel nostro territorio e in tutte quelle realtà che contribuiscono a valorizzarlo – commenta Franco Biraghi, presidente della Valgrana – per questo abbiamo voluto consolidare ulteriormente il rapporto con uno degli eventi più preziosi della zona, adattandoci al nuovo modus operandi imposto dall’emergenza Covid: in un momento in cui tutti si tirano indietro abbiamo scelto di professare un vero e proprio atto di fede, sostenendo una manifestazione che, con somma dedizione, si impegna a esaltare le grandi risorse delle nostre terre”.

Un’emergenza che non ha impedito di rinforzare un legame che ha riscosso un grande successo durante l’edizione del 2019 e che ha tutte le carte in regola per bissare anche quest’anno. Le danze si sono aperte sabato 28 novembre con la registrazione di una puntata di "Ricette all’italiana" (che sarà trasmessa lunedì 7 dicembre dalle 11.20 alle 12 e dalle 12.30 alle 13), il fortunato programma televisivo condotto da Davide Mengacci e Anna Moroni in onda su Rete 4 che racconta, attraverso interviste e servizi ad hoc, le più importanti realtà produttive del nostro Paese che "mai come in questo momento – sottolinea Alberto Biraghi, amministratore delegato – è importante che vengano riscoperte, approfondite e valorizzate”.

La puntata ha messo in luce gli aspetti di maggior interesse legati alla produzione dei formaggi Valgrana, evidenziando come ogni singolo passaggio della filiera produttiva sia portato avanti con dedizione, cura e una comprovata competenza. “Siamo davvero orgogliosi di avere l’opportunità di far conoscere tutti i tasselli che compongono il grande puzzle che, da ormai 30 anni, la Valgrana rappresenta sul territorio" conclude Andrea Biraghi, amministratore delegato.

"Il fortunato rapporto con Il Magico Paese del Natale non si conclude qui: l’8 dicembre verranno, infatti, registrate tre ricette a base dei nostri formaggi, elaborate da chef stellati che proporranno interpretazioni nuove e originali, volte a mettere ulteriormente in luce quel connubio di genuinità e gusto che da sempre contraddistingue i nostri prodotti. L’augurio è che simili piatti riescano ad allietare le feste natalizie e che il gusto di questi formaggi abbia la meglio su un’atmosfera diversa dal solito, ma che non deve rinunciare a mettere in tavola i punti saldi della tradizione: l’esperienza, l’eccezionalità delle materie prime, la bontà e, soprattutto, la passione”.