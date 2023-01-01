Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso: estate in sella con undici salite da mito

CUNEO CRONACA - Undici appuntamenti dall’inizio alla fine dell’estate, Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso torna con un calendario di salite chiuse al traffico motorizzato ancor più ricco ed eterogeneo. Nelle valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda e Infernotto, la bicicletta diventa protagonista con la formula consolidata nelle ultime edizioni: tre giornate singole e una settimana con otto appuntamenti consecutivi che si uniscono a un analogo evento francese in un grande calendario transfrontaliero.

Fra il 20 giugno e il 12 settembre gli appassionati di bicicletta, tradizionale o elettrica, potranno misurarsi sulle salite rese celebri dai passaggi del Giro d’Italia e del Tour de France: Colle Fauniera, Colle dell’Agnello, Pian del Re, Colle di Sampeyre, Montemale, Montoso e Sant’Anna di Vinadio. Quest’ultima rappresenta una delle due novità dell’edizione 2026 e il suo inserimento non è affatto casuale visto che dieci anni fa, proprio sulle pendici che conducono al santuario vinadiese, Vincenzo Nibali riuscì a completare una clamorosa rimonta e ad aggiudicarsi il suo secondo Giro d’Italia. L’altra salita inedita è la Strada dei Cannoni, un’antica via militare che si sviluppa sulla cresta spartiacque tra le valli Varaita e Maira. L’appuntamento di domenica 5 luglio chiamerà a raccolta gli appassionati di gravel e mountain bike su di un itinerario selvaggio e panoramico.

La partecipazione è gratuita e tutti coloro che si registreranno presso i punti di ritrovo previsti in ciascuna giornata riceveranno un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta. In tutte le giornate saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricarle liberamente dal sito www.scalateleggendarie.it nelle pagine relative a ciascuna salita. Sabato 20 giugno, domenica 6 settembre e sabato 12 settembre si terrà inoltre un rinfresco gratuito per tutti presso l’arrivo in quota previsto in ciascuna giornata. Nelle altre giornate è previsto un piccolo ristoro per i partecipanti.

La settimana ciclistica delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso si apre venerdì 3 luglio con la scalata ai 2.744 metri del Colle dell’Agnello; la chiusura del versante della valle Varaita è contestuale a quella del lato francese che proprio sul valico transfrontaliero più alto d’Europa celebrerà la chiusura della Tournée des Grands Cols, l’analoga manifestazione che interessa Queyras e Briançonnais nei giorni a cavallo di giugno e luglio. Sabato 4 luglio si sale a Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte in valle Infernotto, mentre domenica 5 luglio è previsto l’appuntamento con lo sterrato della Strada dei Cannoni. Lunedì 6 luglio si torna superare quota 2000 con la scalata del Colle di Sampeyre dalle valli Maira e Varaita, mentre martedì 7 luglio si risale la Valle Po fino a Pian del Re. Come anticipato, mercoledì 8 luglio debutta l’ascesa a Sant’Anna di Vinadio in valle Stura. Giovedì 9 luglio è il giorno del Colle Fauniera che può essere scalato dai tre versanti delle valli Stura, Grana e Maira. Dopo il successo della passata edizione, la chiusura di venerdì 10 luglio sulla salita di Montemale di Cuneo, in valle Grana, è prevista in orario preserale.

Le tre giornate singole, riservate alle principali scalate della manifestazione, cominciano sabato 20 giugno con l’ascesa verso Pian del Re e proseguono, alla fine dell’estate, con le chiusure del Colle dell’Agnello di domenica 6 settembre e del Colle Fauniera di sabato 12 settembre. Per ulteriori informazioni sul programma è possibile consultare il sito www.scalateleggendarie.it.

Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso giunge alla sua quinta edizione dopo aver registrato oltre 14.000 presenze nel corso delle prime quattro. L’evento è organizzato da Terres Monviso, la strategia di area vasta che raccoglie le Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team. Gli eventi di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso sono sostenuti dal programma Interreg Alcotra nell’ambito del progetto ATTRA(c)TIVE che fa parte del PITER+ Terres Monviso.

Anche nell’edizione di quest’anno, l’evento viene promosso insieme all’analoga proposta francese chiamata Tournée des Grand Cols, che si svolge da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio, con le chiusure al traffico dei veicoli a motore sulle salite al Col du Galibier (29 giugno), al Col du Granon (30 giugno), al Col de l’Échelle (1° luglio), al Col d’Izoard (2 luglio) e al Col Agnel (3 luglio).