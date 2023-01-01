Scalate leggendarie, gran finale in quota: Agnello e Fauniera chiusi al traffico per i ciclisti

CUNEO CRONACA - L’estate del ciclismo d’alta quota non è ancora finita. Dopo le 2700 presenze registrate nei nove appuntamenti di giugno e luglio, nei primi due weekend di settembre le Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso concludono il calendario 2026 con la chiusura al traffico motorizzato dei due valichi più elevati della Provincia di Cuneo: il Colle dell’Agnello (2744 metri) e il Colle Fauniera (2481 metri). La partecipazione è gratuita e non occorre prenotarsi. Tutti i ciclisti registrati ai punti di ritrovo ottengono un talloncino commemorativo della giornata da esporre sulla propria bicicletta. Al termine delle scalate è allestito un ristoro con prodotti tipici e bevande. Inoltre, anche nei due appuntamenti conclusivi sarà presente un fotografo che, nei giorni successivi, renderà disponibili gratuitamente le immagini dei partecipanti attraverso il sito www.scalateleggendarie.it.

Sabato 6 settembre la strada per il Colle dell’Agnello viene riservata alle biciclette dalle 9 alle 14. Il punto di ritrovo è fissato presso l’ufficio turistico di Borgata Maddalena, mentre la chiusura al traffico dei mezzi a motore avviene da Borgata Chianale, dove iniziano i 9 km al 9,9% di pendenza media, con punte massime fino al 15%. Alla cima del più alto valico transfrontaliero d’Europa, è previsto l’incontro fra i ciclisti provenienti dalla valle Varaita e quelli che scelgono di risalire la vallée du Guil. Nella stessa fascia oraria, infatti, la strada del versante francese viene chiusa a partire dal Pont de Lariane nell’ambito dei Cols réservés, analogo evento cicloturistico transalpino.

In vetta alla salita ci sarà un rinfresco italo-francese nel quale sapori e idiomi si mescoleranno in una festa senza confini. Al gazebo di Terres Monviso, sarà possibile ritirare materiali informativi e gadget della Fondazione Michele Scarponi, nata per rivendicare il diritto alla sicurezza di chi pedala. Proprio sul Colle dell’Agnello un monumento ligneo ricorda lo scalatore marchigiano scomparso nel 2017 che, durante il Giro d’Italia di dieci anni fa, mise piede a terra nella discesa del valico franco-piemontese mettendosi al servizio del capitano Vincenzo Nibali, poi vincitore della Corsa rosa.

Sabato 12 settembre i tre versanti del Colle Fauniera vengono riservati alle biciclette dalle 9 alle 14. Per chi parte dalla valle Stura il ritrovo e la chiusura ai mezzi motorizzati sono fissati in Località San Giacomo, vale a dire a 15 km dalla sommità. Chi dovesse raggiungere in automobile l’attacco del versante meridionale della salita può parcheggiare in piazza Spada, a Demonte. Il versante della valle Grana, statisticamente il più frequentato dai ciclisti che affrontano le Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, incomincia al punto di ritrovo degli impianti sportivi Abrì di via Nazzari 3, a Pradleves. La strada viene chiusa al traffico al Santuario di San Magno, quando mancano 8 km e 720 metri di dislivello alla sommità. Il punto di ritrovo per chi sale dalla valle Maira è l’ufficio turistico al bivio tra Marmora e Canosio. La chiusura al traffico dei veicoli a motore è fissata a Borgata Tolosano, quando mancano 13 km al colle.

Fra i ciclisti che affronteranno l’ultima ascesa di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, vi sarà anche il trail runner Davide Rivero che, nell’ambito delle attività di sport inclusivo della sua associazione Through Sport, salirà ai 2481 metri del Colle Fauniera pedalando in tandem con Cinzia Fantino, ciclista non vedente che, da alcuni anni, colleziona salite in sella insieme alla propria guida Ferruccio Martini. Questa e altre esperienze maturate nell’ambito delle molteplici attività di Through Sport saranno raccontate da Rivero in un talk del Cuneo Bike Festival che si svolgerà dal 25 al 27 settembre. Il programma della manifestazione cuneese sarà disponibile nei punti di ritrovo e ai ristori dell’Agnello e del Fauniera.

Gli eventi sono organizzati da Terres Monviso con il sostegno di risorse dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg ALCOTRA Italia Francia 2021-2027 – Progetto n. 21276 Terres Monviso + ATTRA(c)TIVE, dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team. Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Uncem Piemonte e ATL del Cuneese hanno concesso il loro patrocinio.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.scalateleggendarie.it.