SCAGNELLO/ Rimandata a data da stabilirsi la tradizionale Mostra Mercato del Tartufo Nero

SERGIO RIZZO - Il sindaco del Comune di Scagnello (Cn) Daniele Garelli informa che in riferimento all’Ordinanza del Ministero della Salute e alle disposizioni della Regione Piemonte sul “Covid 19”, la 17ª edizione della Festa e Mostra Mercato del Tartufo Nero De.Co. di Scagnello, in programma sabato sette e domenica otto marzo 2020, è stata rimandata a data da stabilirsi.

Pertanto la cena in programma nella serata di sabato sette marzo è stata annullata come le varie manifestazioni in programma per domenica otto marzo 2020 tra cui l’attesissima “Gara dei cani da tartufo” (ricerca simulata) “Memorial Alessia Lerda.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: la locandina con l’annullamento della manifestazione in programma)