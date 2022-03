SAVIGLIANO/ Un successo la serata di giochi da tavolo "Levaldigi in scatola"

CUNEO CRONACA - Si è svolta con successo la serata dedicata ai giochi in scatola per i ragazzi e le loro famiglie, organizzata dagli operatori del Consorzio Monviso Solidale, con il contributo del Comune di Savigliano, in provincia di Cuneo.

L’evento, che si è tenuto nella serata del 25 febbraio, grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei gestori della bocciofila di Levaldigi, ha visto una grande partecipazione da parte dei ragazzi e dei loro genitori, che si sono sperimentati in giochi di memoria, di strategia e velocità che solo esperti in giochi in scatola conoscono e posseggono.

Si ringraziano pertanto l’associazione “Espansione Ludica” e la Ludoteca “La Casa sull’Albero” per la competenza, la disponibilità e tutto il divertimento che hanno offerto ai partecipanti, con l’augurio di rivederci presto per un’altra occasione di incontro.