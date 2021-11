SAVIGLIANO/ Proseguono gli "Aperitivi in musica" di mattina a Palazzo Taffini: domenica recital

CUNEO CRONACA - L'Associazione Amici della Musica di Savigliano, in provincia di Cuneo, presenta l'edizione 2021 dei "Concerti della domenica - Aperitivi in musica". Giunti alla 35° edizione, gli appuntamenti si svolgeranno a Palazzo Taffini fino a domenica 28 novembre con la direzione artistica del M°. Ubaldo Rosso. Negli anni è stato mantenuto l’identico format: quattro eventi, un’ora di ascolto con artisti provenienti da ogni parte del mondo e al termine di ogni concerto l’aperitivo offerto con vini selezionati. I concerti si svolgeranno alle ore 10,50.

Il terzo appuntamento della rassegna è un recital: domenica 14 novembre, sul palco Giorgio Costa pianoforte ed Elena Zegna voce narrante con "L'infinito... Leopardi, Chopin".

Domenica 21 novembre “le grandi sinfonie per piccolo organico" con l'Ensemble Beethoven.cam. Chiara Nicora al pianoforte, Silvia Tuja al flauto, Laura Riccardi al violino e Elisabetta Soresina al violoncello. Si chiude domenica 28 novembre alle ore 10,50 con un altro recital: Andrea Vigna Taglianti al pianoforte e Dima Dawab alla voce (soprano). Musiche di Satie, Debussy, Poulenc, Delage.

Appuntamento speciale venerdì 26 novembre, sempre a Palazzo Taffini, alle ore 21, per la 25 giornata contro la violenza sulle donne. Sul palco, “Il boato di un NO”. Elaborazione drammaturgica/musicale e scrittura scenica di Barbara Amodio - dal libro di Paola Di Nicola, Le Nuvole Teatro. Ubaldo Rosso al flauto, Gianluca Pezzino al pianoforte e Barbara Amodio alla voce recitante. Lo spettacolo è un percorso musicale e poetico e affronta il dramma della violenza contro le donne che ai giorni d'oggi rappresenta "un problema di salute di proporzioni globali enormi" come afferma il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Salute.

Domenica 28 novembre alle ore 10,50, "Viaggio Italiano & Le ninfee ... un percorso fra Suono e Tempo" con Emanuela Battigelli arpa.

GIORGIO COSTA - Biografia

Diplomatosi sotto la guida di E. Occelli con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Torino nel 1977, segue corsi di perfezionamento con Alberto Mozzati e con Fausto Zadra all’Ecole Internationale de Piano di Losanna. Nel 1980 partecipa ai corsi dell’Accademia Chigiana di Siena, nella classe di Riccardo Brengola. Quindi il desiderio di attingere ad un magistero musicale fondato su premesse storico-filosofiche lo indurrà a frequentare, dal 1985,i corsi di Fenomenologia della musica tenuti da Sergiu Celibidache all’Università di Magonza. Nel 1988 prende parte alla Master Class diretta da Murray Perahia a Firenze. Si evidenzia intanto la sua vocazione di solista votato al repertorio classico, che coltiva anche nell’ambito cameristico, ove spazia dai clavicembalisti ai contemporanei, con particolare riguardo ai grandi autori dell’età romantica. La sua attività concertistica diviene intensa ed estesa, riscuotendo consensi di pubblico e di critica. Ne danno testimonianza i frequenti inviti che gli giungono da prestigiosi organismi musicali, sia italiani che stranieri. Ha infatti preso parte a tournées in tutta Europa, Asia e America. Gli si aprono così le porte di rinomati Festival internazionali, come ad Alghero e a Remagen-Coblenza, o di sale riservate, come il Gasteig di Monaco di Baviera o di onorate istituzioni culturali, come a Stoccarda, Bruxelles, Losanna, Berna. Ne sono conseguenza la dilatazione del nome di questo pianista italiano e il riconoscimento della peculiarità del suo stile e del suo gusto interpretativo. Spigoliamo ora tra i giudizi espressi dalla critica nel tempo. “Giorgio Costa, già conosciuto in Italia ed in Europa, con le sue interpretazioni di Haydn, Schubert e Chopin si è confermato artista autentico, capace di entrare in sintonia con i geni della musica, riproponendone il linguaggio con le più sensibili vibrazioni dell’animo” (da Il Corriere di San Severo, 15 marzo 1998). “Giorgio Costa è uno dei pochi pianisti importanti del nostro tempo, capace di entrambe le cose: lo straordinario virtuosismo esercitato sulla tastiera e la duttilità del sentimento che ridesta il suono dallo spartito” (da Stadt Remagen, 14 aprile 1997); “Giorgio Costa ha saputo esprimere nel modo migliore la sua grande capacità di immedesimarsi con il compositore” (a proposito di Beethoven, Chopin e Brahms, da Suddeutschte Zeitung, 7 marzo 1995). “Con Beethoven e Chopin il pianista torinese ha dato prova di signorilità interpretativa esponendo le proprie ragioni musicali con una verità artistica calibrata” (La Provincia, 21 maggio 1994). Conforme a questa presenza così generosa sulla scena è stata la disponibilità a pubbliche registrazioni per la RAI, ma è soprattutto la funzione di docente al Conservatorio Cantelli di Novara, che continua ad alimentare la reciproca influenza tra affinamento tecnico e didassi formativa.