SAVIGLIANO/ "Outdoor e Ciclovie di Pianura": gli obiettivi dell'intero territorio in un convegno

CUNEO CRONACA - E' in programma un convegno sul tema "Outdoor e Ciclovie di Pianura" lunedì 6 settembre alle 16 presso il Salone d’Onore di Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano, in provincia di Cuneo.



Si parlerà di sviluppo sostenibile per una nuova sfida tra mobilità, turismo e innovazione. I saluti saranno affidati a Giancarlo Fruttero, presidente del Consorzio Turistico Terre Reali del Piemonte.

Il programma degli interventi



Le politiche regionali



Marco GABUSI Assessore Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte



L’importanza dei percorsi ciclabili e pedonali per lo sviluppo del turismo outdoor della pianura



Davide SANNAZZARO Sindaco di Cavallermaggiore



Gli elementi imprescindibili per la creazione e la vendita del prodotto cicloturistico



Livio RABALLO Direttore Ascom Savigliano



Accogliere per Innovare: un prodotto turistico for all



Giovanni FERRERO Direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà



CicloVie Sicure e rete ciclabile di interesse regionale: quali obiettivi deve perseguire il territorio



Cristina FABRIZIO Referente Regione Piemonte



(Immagine tratta dal sito www.terrerealidelpiemonte.it)