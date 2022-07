SAVIGLIANO/ "Organi Vespera", tanti concerti in cartellone fino al 30 settembre

CUNEO CRONACA - Anche quest'anno, gli spettacoli organizzati dagli Amici della Musica di Savigliano proporranno un repertorio in grado di spaziare fra i generi e i periodi storici più vari. Il filone “Organi Vespera” proseguirà fino al 30 settembre, con un cartellone ricchissimo di eventi.

“Organi Vespera” è la una rassegna organistica su organi storici da Vittino a Vegezzi-Bossi di Centallo - 450 anni di esperienza liutaria, ed è stata anticipata dallo Stabat Mater di Pergolesi, eseguito in concomitanza della Pasqua cristiana; inizierà con i primi concerti in provincia per poi continuare con quattro appuntamenti nella Chiesa del Sacro Cuore a Cuneo. Tanti gli interpreti di rilievo internazionale, tra i quali Leonardo Ciampa (USA), Andrea Trovato (Italia), Przemyslaw Kapitula (Polonia), Heinz-Peter Kortmann e Johannes Skudlik (Germania).

Venerdì 29 luglio a Saluzzo, alla Confratenita Croce Nera, toccherà a Walter D’Arcangelo suonare su un organo Collino 1841. Musiche di Morandi, Pasquini, Puccini, Sarti, Gherardeschi.

Sabato 30 luglio a Pietra Porzio, nella Chiesa di Santo Stefano suonerà l'Ensemble Kuhlau con Christianne Maininger eUbaldo Rosso al flauto, Milena Punzi al violoncello e Walter D’Arcangelo all'organo (Carlo Vittino 1839). Verranno suonate musiche di J. S. Bach e F. Kuhlau.

Venerdì 5 agosto ad Entracque, presso la Chiesa di S. Antonino suonerà Luigi Vincenzi su un organo Giacomo Bossi Vegezzi 1868. Musiche di Frescobaldi, Puccini, Bellini, Mozart, Rossini.

Sabato 6 agosto ad Acceglio, presso la Chiesa Parrocchiale la soprano Nicoletta Guarasci canterà accompagnata da Luigi Vincenzi all'organo Francesco Vittino 1895. Musiche di Zipoli, Petrali, Vierne, Bach, Ciampa.

Triplo appuntamento con l'organista Leonardo Campa, venerdì 12 agosto a Valdieri, presso la Chiesa di S. Martino (organo Achille Baldi 1913), Sabato 13 agosto ad Acceglio, presso la Chiesa Parrocchiale (organo Francesco Vittino 1895) e Domenica 21 agosto a Limone P.te, nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli (organo Vegezzi Bossi/Brondino 2001). Musiche di Di Tullio, Ciampa.

Venerdì 9 settembre Cuneo, presso la Chiesa del Sacro Cuore si esibirà la soprano Lidia Nasterretxea Vila con Giulio Mercati all'organo Carlo Vegezzi Bossi 1897. Musiche di Wagner, Vierne, Schumann, Wolf, Bach.

Venerdì 16 settembre i concerti si spostano nella città di Cuneo, con location fissa: la Chiesa del Sacro Cuore; il primo appuntamento vede Andrea Trovato all'organo Carlo Vegezzi Bossi 1897 e il canto di Silvia Martinelli, soprano. Musiche di Zipoli, Vivaldi, Bach, Bellini, Verdi, Trovato.

Venerdì 23 settembre, invece, si esibirà Johannes Skudlik (sempre all'organo Carlo Vegezzi Bossi 1897). Musiiche di Bach, Franck, Liszt.

Il filone “Organi Vespera” della rassegna chiude Venerdì 30 settembre con Heinz – Peter Kortzman (organo Carlo Vegezzi Bossi 1897) con musiche di Guilmant, Bach, Vierne.