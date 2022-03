SAVIGLIANO/ La scelta delle colture con il clima che cambia: convegno sabato a "Mag 2022"

CUNEO CRONACA - Si è aperta a Savigliano (Cuneo) la 39esima Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, durante la quale Coldiretti Cuneo dedica due momenti di approfondimento alle sfide del cambiamento climatico e ai progetti di filiera sul territorio, temi di grande attualità e impatto per l’agricoltura della Granda, soprattutto alla luce delle nuove difficoltà legate alla guerra in Ucraina, all’instabilità dei mercati internazionali e all’incertezza sulla sostenibilità finanziaria delle aziende agricole.

“Il cambiamento climatico ha presentato un conto salatissimo alle aziende agricole italiane nel 2021, di oltre 2 miliardi di euro, con gravi ripercussioni in provincia di Cuneo. È dunque fondamentale, ancor più in considerazione delle grandi incertezze per l’agroalimentare sullo scacchiere internazionale, un radicale cambio di prospettiva per innovare e riorganizzare la nostra agricoltura, allargare orizzonti, ripensare strategie a lungo termine, a cominciare dalla scelta delle colture. Per questo, nel corso del nostro convegno presenteremo alcune esperienze imprenditoriali legate alla coltivazione dell’arachide, del mandorlo, del noce e dei grani antichi, capaci di adattarsi con più facilità al clima che cambia e dunque di garantire maggiore sostenibilità alle nostre aziende” dichiara il delegato confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo.

Sabato 19 marzo, alle ore 15.30, nel padiglione Agrimedia della Fiera si terrà il convegno "Grano Piemonte: una storia da raccontare", organizzato da Confartigianato e Coldiretti e dedicato alla filiera del grano 100% piemontese, corta e controllata. “Grazie al progetto di filiera ‘Grano Piemonte’ che abbiamo lanciato con il Consorzio Agrario del Nord-Ovest – ricorda Moncalvo – sono già stati seminati oltre 6.500 ettari in Piemonte per valorizzare l’oro giallo e ottenere prodotti da forno con farine locali. Una risposta concreta alle esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla provenienza degli ingredienti, e un incentivo alle agroindustrie nazionali perché prediligano prodotti made in Italy, invertendo la rotta dell’ultimo decennio che ha visto scomparire in Italia un campo di grano su cinque perché molte industrie hanno preferito acquistare per anni, in modo speculativo, sul mercato mondiale anziché approvvigionarsi con prodotto nazionale”.