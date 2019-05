SAVIGLIANO/ La nuova "Grande Fiera d'Estate" si presenta venerdì 31 in Comune

Venerdì 31 maggio, alle 11, nella Sala del Consiglio del Comune di Savigliano (corso Roma 36), avrà luogo la presentazione della 44a edizione della Grande Fiera d’Estate, che si svolgerà per la prima volta nell’area fieristica di via Alba, a Savigliano, in provincia di Cuneo, dall’8 al 16 giugno, dove resterà per 10 anni come da accordo siglato con il Comune di Savigliano. Nel corso dell’incontro lo staff della "Gfe 2019" illustrerà le caratteristiche e le novità della manifestazione.

"Siamo ormai alla vigilia di un’edizione della Grande Fiera d’Estate che segna un cambiamento importante nella storia di quella che nel tempo è diventata la più grande fiera commerciale del Piemonte, riconosciuta dalla Regione come fiera di valenza nazionale – commenta Massimo Barolo, amministratore unico di Al.fiere Eventi Srl, la società che organizza l’evento -. Com’è noto, infatti, per la prima volta dopo 43 edizioni la "Gfe" si sposta da Cuneo, dove pure negli anni ha cambiato sede più volte, a Savigliano, dove tra le altre cose può usufruire di un’area fieristica già attrezzata molto ampia e di una posizione geografica più baricentrica sia rispetto al bacino provinciale che a quello regionale, essendo Savigliano ben collegata e facilmente raggiungibile sia da Torino che da Asti e Alessandria, senza abbandonare il suo legame con la Liguria di Ponente".

Mentre lo staff della "Gfe" sta ancora definendo il panel degli espositori per far fronte alle ultime richieste pervenute, il quadro generale si presenta complessivamente superiore alle aspettative, con tante importanti conferme, alcuni graditi ritorni e qualche legittimo indeciso, dubbioso di fronte alla novità. Lo spazio espositivo di 40 mila metri quadrati ha permesso di portare da 5 a 6 il numero dei padiglioni tematici, con una particolare crescita dello spazio Tekno. L’area ristorazione è stata completamente ripensata rispetto all’impostazione degli scorsi anni e il cartellone degli eventi pomeridiani e serali che si sta chiudendo è particolarmente ricco e vario, con proposte per tutti i tipi di pubblico e soprattutto tutte gratuite, come del resto sono gratis per i visitatori sia l’ingresso alla fiera che i parcheggi.

"La Grande Fiera d’Estate da quest’anno è saviglianese – commenta Giulio Ambroggio, sindaco di Savigliano -. Devo confessare che dò quest’annuncio con una punta d’orgoglio: la nostra città si arricchisce di un evento che mobiliterà migliaia di persone, che va ad aggiungersi ai già numerosi eventi turistico culturali saviglianesi ed è l’occasione per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto le bellezze della nostra città. Insomma, un’opportunità in più, economica, culturale, turistica. Quindi l’invito che rivolgo ai visitatori è quello, compiuta la visita ai padiglioni fieristici, di venire in centro, percorrere le storiche vie saviglianesi, visitare palazzi, chiese e musei, lasciarsi trasportare dall’incanto di questa città che sicuramente vi stupirà. Con l’augurio che possiate ritornare altre volte. Quindi buona fiera e buona Savigliano a tutti!".