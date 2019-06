SAVIGLIANO/ La Grande Fiera d’Estate a ingresso gratuito per nove giorni dall'8 giugno

Sabato 8 giugno, alle 14, presso l’area fieristica di via Alba a Savigliano, avrà luogo l’inaugurazione della 44a edizione della Grande Fiera d’Estate. A partire dalle 15, i 6 padiglioni tematici saranno aperti gratuitamente al pubblico per 9 giorni consecutivi fino alle 21 di domenica 16 giugno, mentre domenica 9 giugno la "Gfe" chiuderà alle 24. Nei giorni feriali gli orari di apertura saranno dalle 17 alle 24 e nei due sabati dalle 15 alle 24.

Anche quest’anno la Grande Fiera d’Estate si conferma essere un evento totalmente gratuito: dall’ingresso, ai parcheggi (auto, moto, biciclette, diversamente abili), al servizio navetta che la collega alla stazione ferroviaria di Savigliano tramite altre fermate nel centro cittadino, alla rete wi-fi, agli eventi e ad una miriade di altri servizi studiati per soddisfare le esigenze di tutti i 100 mila visitatori previsti. Ma sono tante le novità pensate dall’organizzatore, Alfiere Eventi Srl, per la prima edizione a Savigliano, dove resterà per 10 anni come da accordo siglato con il Comune. A cominciare dai numeri che la raccontano, tutti in crescita rispetto all’anno scorso: il grande spazio di 40 mila metri quadrati dell’area espositiva ha consentito, infatti, di aggiungere un padiglione espositivo ai 5 che già c’erano l’anno scorso, in modo da far spazio ai 1000 stand che saranno visitabili per 81 ore durante tutto il periodo di apertura della "Gfe".

I settori espositivi al coperto spaziano da servizi di ogni genere, istituti bancari, assicurativi affiancati da enti ed associazioni del territorio, all’edilizia abitativa, serramenti, impiantistica civile e industriale, risparmio energetico del padiglione “Tekno”, all’arredamento per interni ed esterni del padiglione “Arredo” (vero fiore all’occhiello della Gfe grazie al grande sforzo compiuto dai mobilieri negli allestimenti), agli accessori per la casa, illuminazione, tendaggi e tessuti, salute e benessere del padiglione “Complemento & Expo”; ai prodotti enogastronomici del territorio e non della “Piazza del gusto”. Nell’area all’aperto, invece, trovano spazio macchinari, attrezzature, veicoli commerciali e industriali, auto, moto, bici e strutture prefabbricate del padiglione “Expomotor & Outdoor”, oltre alle svariate proposte di somministrazione di cibi e bevande del “Parco dei Golosi”. Proprio sulla ristorazione interna quest’anno la Gfe amplia l’offerta aggiungendo alle due aree dedicate al food un bar interno alla fiera collocato nel padiglione “Tekno” che sarà gestito dalla Vineria “Il Roma” di Savigliano.

Altra novità assoluta l’iniziativa del "Best Price" di lunedì 10 giugno, quando gli espositori metteranno in vendita almeno un loro prodotto ad un prezzo speciale valido solo per chi va a visitare la Gfe in quella giornata. Ricco come non mai anche il calendario degli eventi – 23 in 9 giorni – pensati per tutti e che spaziano dal cabaret, alla musica, ai balli, alle mostre, allo sport, al talent show, ai laboratori e alla convegnistica. Senza precedenti la vetrina allestita da Bollati Giochinfanzia, Retrò Spose e Nobil Homo all’ingresso del percorso fieristico, che si conferma un’esposizione che cattura l’occhio di tutta la famiglia. Tra tante novità alcune importanti conferme: dalla presenza di Confartigianato, che allestirà un ampio padiglione dal titolo "Mercato del cibo artigiano"; alla Confcommercio, che porterà in Gfe il salone del mondo immobiliare della Fimaa; all’Unicredit, che si riconferma banca di riferimento della Grande Fiera d’Estate, a cui si aggiunge quest’anno anche la presenza della Banca Crs.