SAVIGLIANO/ La Fibra passa nei cavidotti del teleriscaldamento: Isiline parte con i lavori

CUNEO CRONACA - Partiranno a breve i lavori per l’ulteriore sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Savigliano. La saluzzese Isiline Srl, dopo aver effettuato un primo intervento nel 2018, ha siglato con il Comune di Savigliano una nuova convenzione per lo sviluppo della rete in fibra nella gran parte del territorio comunale utilizzando dei condotti del teleriscaldamento. Sono infatti raggiungibili da Isiline Srl 5.432 numeri civici sui circa 9.000 esistenti.

Gli abitanti e le imprese di Savigliano potranno quindi beneficare della velocità e della stabilità anche della rete VHCN (Very High Capacity Network) resa disponibile dall’azienda saluzzese che fornisce servizi di accesso alla rete Internet e voce alle famiglie e alle aziende del Piemonte. Le reti di tipo VHCN sono le reti di telecomunicazione del futuro, caratterizzate dalla possibilità di essere “Gigabit ready”, di essere realizzate in fibra ottica e quindi indipendenti dalle obsolete reti in rame. Isiline Srl si è anche impegnata a potenziare sensibilmente la velocità e la banda della connessione alla rete della maggior parte dei siti comunali.

“Tramite l’utilizzo delle infrastrutture pubbliche già esistenti, che utilizziamo in molti casi fin dal 2015, abbiamo la possibilità di ampliare copertura in fibra ottica evitando intervento invasivi e grandi disagi – spiega Massimo Mellano, direttore generale di Isiline Srl -. La vecchia rete in rame prevalentemente presente a Savigliano non è più idonea a supportare le necessità di interconnessione sempre più pressanti, servono collegamenti alla rete stabili e con un’ampiezza di banda sempre maggiore. La nostra collaborazione con l’amministrazione di Savigliano contribuirà ad estendere a tutti i cittadini l’accesso alla fibra ottica”.

“Con la concessione in uso delle infrastrutture comunali (cavidotti), accordato dal Comune di Savigliano, a seguito di manifestazione di interesse, alla società Isiline Srl – afferma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Savigliano, Edilio Camera – l’amministrazione comunale persegue l’obbiettivo di potenziare la rete in fibra ottica, al fine di garantire per i propri cittadini una pluralità di offerta di accesso alla rete Internet con banda ultra-larga, minimizzando al tempo stesso l’impatto delle operazioni di scavo per la posa di nuove tubazioni”.