Savigliano, il Múses a febbraio accoglie le maschere e i profumi celebrano San Valentino

CUNEO CRONACA - Febbraio si annuncia più che mai colorato e profumato al Múses - Accademia Europea delle Essenze di Savigliano. Il mese si aprirà con i colori sgargianti dei coriandoli e i profumi vivaci del carnevale e poi si tingerà di sfumature calde dal rosa al rosso più intenso in occasione di San Valentino. E per concludere al meglio questo secondo mese dell’anno verrà proposto un singolare Atelier, durante il quale si potranno creare profumi solidi. Inoltre, fino all’11 febbraio ci sarà la possibilità di ammirare la mostra Smelling the world, i reportage di Alessandro Gandolfi per National Geographic, allestita tra palazzo Taffini e palazzo Muratori Cravetta.

In occasione della Giornata Múses Family, lo staff di educatori dell’Accademia Europea delle Essenze propone un divertentissimo laboratorio creativo da vivere in famiglia. Gianduja, la maschera tradizionale piemontese, da buon “padrone di casa”, presenterà ai piccoli ospiti sé stesso e le storie di Arlecchino, Pantalone, Colombina, Pulcinella, Meneghino. Inoltre, Gianduja aiuterà i bambini a creare delle curiose maschere con il prezioso e profumato aiuto di erbe aromatiche, fiori, essenze odorose e spezie.

In occasione della Giornata Múses Family, ogni componente del nucleo familiare potrà partecipare alla visita guidata delle 16.30 pagando solo €8. Per ogni bimbo è inclusa la partecipazione al laboratorio Múses Kids delle 15.30.

Per celebrare la festa più romantica dell’anno, Múses propone uno speciale atelier da vivere in coppia. Sotto la guida di un esperto profumiere si potranno apprendere i segreti delle famiglie olfattive, scoprire come si compone una fragranza e come si miscelano gli oli essenziali. Quindi si potrà vivere una esperienza capace di generare ricordi intensi ed emozioni profonde: creare il proprio esclusivo profumo! Quali note, miscelate e dosate, sapranno esprimere l’essenza dell’amore? Ogni “ricetta” sarà unica e irripetibile, esattamente come ogni storia d’amore. Al termine i partecipanti potranno portare a casa le loro creazioni: preziosi flaconi personalizzati da 50 ml colmi del proumo che loro stessi avranno creato.

In occasione di San Valentino, Múses lancia un’iniziativa romantica valida tutta la settimana dal 10 al 18 febbraio: #bacialmuses. Partecipare è semplice e divertente: basta postare sui propri social una foto che ritragga un bacio, scattata all’interno di palazzo Taffini o del Giardino dei Sensi, con il tag @musesaccademiaeuropea e l’hashtag #bacialmuses. Chi lo farà, avrà diritto a uno sconto del 10% nello shop.

Questo laboratorio offrirà l’opportunità di scoprire due modi di usare il profumo alternativi al più classico e usato flacone spray. In questo Atelier, infatti, gli esperti profumieri guideranno i partecipanti a creare dei roll on e dei profumi solidi. Confezioni molto pratiche da portare in borsa o in viaggio conterranno i profumi creati dai partecipanti mescolando accordi di base, note di testa, di cuore e di fondo, scelte tra le 6 principali famiglie olfattive. I partecipanti potranno scegliere tra essenze agrumate, floreali, fruttate, legnose, resinose, fougere, orientali o aromatiche per formare le loro fragranze odorose. E come basi si useranno solo ingredienti naturali e di elevata qualità: olii essenziali naturali scelti personalmente dai partecipanti e poi olio di cocco, burro di cacao, burro di karitè, olio di mandorle.

Fino a domenica 11 febbraio sarà possibile ammirare tra palazzo Taffini e palazzo Muratori Cravetta la mostra Smelling the World – I Profumi del Mondo, una esposizione straordinariamente immersiva, da vivere con tutti i sensi. Ottanta immagini scattate in 18 Paesi del mondo, 14 touch point sensoriali, video e un gioco digitale sollecitano la curiosità stimolando vista, udito e olfatto. All’origine del progetto espositivo, un reportage durato oltre un anno, dedicato alla ricerca delle essenze caratteristiche dei luoghi più diversi del pianeta, che è stato pubblicato, in parte, prima su National Geographic Italia e poi sull’edizione tedesca del prestigioso periodico internazionale. Un viaggio nei colori e nei profumi del mondo, nell’esperienza e nel sogno.

Un profumo si indossa come un gioiello e descrive la nostra personalità presentandoci agli altri prima delle parole. Trovare una fragranza che ci descriva pienamente non è facile e allora nulla di meglio che crearla con le proprie mani: dare vita a un’essenza che descriva la nostra essenza. Con l’aiuto di esperti ogni partecipante potrà avvicinarsi ai segreti dell’arte profumiera e scoprire le meraviglie dell’Organo del Profumiere, lo scrigno prezioso con cui, da tempo immemore i “Nasi” o Maître Parfumeur creano i profumi. Ogni partecipante potrà scegliere tra i 4 accordi di base e le 44 essenze dell’organo del profumiere, miscelali, trova le giuste armonie, aggiungi l’alcool con l’aiuto di un esperto, offrile un dono unico!

Poiché l’attività si svolge al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, è gradita la prenotazione.

INFORMAZIONI UTILI

Orari di apertura di Múses e della mostra Smelling the world:

da giovedì a sabato: 14-18

domenica e festivi: 11-13/14-18

ATTIVITÀ:

Giovedì e venerdì: visite libere senza prenotazione;

Sabato: le visite esperienziali guidate saranno alle 14 e alle 16.30.

Domenica e festivi: le visite guidate sono in programma alle ore 11.30/14.00/16.30;

L’Atelier si terrà sempre alle ore 15.00, previo il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

Per effettuare le visite esperienziali e l’Atelier del profumiere è necessaria la prenotazione QUI.