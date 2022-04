SAVIGLIANO/ "Cuore e natura", il 15 maggio camminata in pianura e sulle rive del Maira

CUNEO CRONACA - “Camminare aiuta a dimagrire ma fa bene in generale alla salute – afferma Baldassarre Doronzo responsabile scientifico di Cuore in Mente e primario emerito del S.S. Annunziata di Savigliano - allunga le aspettative di vita e previene le malattie croniche, grazie alla sua azione contrastante del colesterolo, dell'infarto, dei tumori e dell'indice glicemico”.

Sono proprio queste le motivazioni che hanno portato Cuore in Mente, associazione di Promozione Sociale che ha come mission la prevenzione e cura delle malattie neurocardiovascolari attraverso attività informativa, educativa, formativa corsi BLS-D e sportiva, ad organizzare la camminata "Cuore e Natura" sulle rive del fiume Maira nel sentiero Tortone e nella pianura saviglianese. La camminata, aperta a tutti, è di 10,500 km e si svolgerà domenica 15 maggio.

Durante il percorso esperti in botanica e Carabinieri Forestali illustreranno nozioni sulla flora presente, sulle normative ambientali mentre Medici Specialisti Cardiologi e Neurologi tratteranno argomenti di prevenzione, informazione e formazione in materia neuro-cardiovascolare, principalmente sull’infarto miocardico e dell’ictus.

Collaborano all’organizzazione di questo evento gli Amici dell’Ospedale di Savigliano, la Pro-Loco di Savigliano, la Cri Savigliano, l’Avis Savigliano, il Cai di Savigliano, la Protezione Civile Saviglianese, il C.T.E. di Savigliano ed i Carabinieri Forestali con il patrocinio dell’Asl Cn1 e del Comune di Savigliano, ed il sostegno economico della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.

“La camminata – sottolinea Domenico Filippi presidente Cuore in Mente – prevede anche a metà percorso, per chi ne vorrà approfittare una sosta rifornimento presso La Sirenetta con un pranzo a prezzo calmierato dopo il quale gli istruttori BLS-D terranno una prova dimostrativa di manovre di primo intervento in caso di arresto cardiaco improvviso”.

Per chi volesse percorrere solo i primi 5 km fino a Solerette potrà utilizzare la navetta messa a disposizione per il rientro alla partenza della camminata in via delle Colonie (parcheggio Piscina Comunale). Tutte le informazioni al riguardo della camminata sia per le iscrizioni si trovano QUI e sulle locandine e sui manifesti che verranno esposti al pubblico.