Savigliano celebra Santorre di Santa Rosa nel bicentenario della scomparsa

CUNEO CRONACA - Nel 200esimo della scomparsa di Santorre Annibale Filippo Derossi, noto come Santorre di Santa Rosa, l'Associazione Gli invaghiti ETS vuole rendere omaggio all'ammirevole figura dell'illustre cittadino di Savigliano che, ispirato dai più nobili sentimenti di libertà e volontà di rendere lo stato sabaudo moderno e liberale, si vede coinvolto quale organizzatore e fautore della Rivoluzione Piemontese del 1821.

Dopo la straordinaria quanto incredibile "ondata napoleonica" che aveva travolto l'Europa dell'Ancienne Regime e ristabilito l'ordine preesistente con il Congresso di Vienna, Santorre di Santarosa intravede la possibilità di spingere e motivare i Savoia, rientrati dall'esilio, a ricorrere ad una nuova formula di governo costituzionale. Animato da grande passione e nonostante fosse dotato di grandi capacità intellettuale e politico-diplomatiche, verrà comunque tradito dalla famiglia reale e costretto alla fuga a Parigi e poi in Grecia, dove troverà la morte. Questo spettacolo riprenderà gli aspetti più intimi della propria esperienza personale raccontata in "prima persona", attraverso la narrazione accompagnata da musiche di compositori (tra cui spicca il nome di Nicolò Paganini) che hanno lavorato in Piemonte e a Parigi proprio negli anni della Rivoluzione Piemontese. Un evento dove la musica, la narrazione tratta da testi autografi e la ricostruzione storica renderanno il dovuto onore al cittadino saviglianese. Ensemble Vocale e Strumentale Gli Invaghiti Fabio Furnari, Tenore e direzione Fabio Furnari, Tenore e direzione

Giulio De Felice, Flauto ottocentesco

Bruno Raspini, Violino ottocentesco

Cristiano Arata, Chitarra romantica

Ivan Fabio Perna, Voce recitante

Ivana Negro, Voce recitante

PROGRAMMA



Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo Giuliani (1781 - 1829)

La Battaglia di Marengo



Ferdinando Carulli (1780 - 1844)

Petit Nocturne op.24 n.2

Largo - rondò allegretto



Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo Giuliani

Ombre amene



Francesco Molino (1768 - 1847)

Notturno n.2

Andante cantabile - rondò allegro



Nicolò Paganini (1782 - 1840)

Sonata n.4 per chitarra sola



Johann Simon Mayr (1763 - 1845)

Donne l'amore è un scaltro pargoletto



Ferdinando Carulli (1780 - 1844)

Gran trio op. 9 n.3 in mi minore

Allegro vivace - largo- rondò allegretto



Giovanni Cataldo Gregorio Paisiello (1740 - 1816)

Nel Cor più non mi sento

Nata da un'idea di Fabio Furnari nel 2008, insieme all'associazione che porta lo stesso nome, la formazione vocale e strumentale de Gli Invaghiti promuove la diffusione di antiche partiture e ricostruzioni storiche che affrontano i repertori dell'immenso patrimonio musicale europeo e dell'area mediterranea.

Più di 40 programmi e 200 concerti realizzati in Italia e all'estero, sotto la direzione di famosi e profondi conoscitori dei vari repertori affrontati, in un'ottica di grande dinamismo e approccio filologico. Tale è la scelta che spinge Gli Invaghiti a riscoprire pagine antiche e particolari, abbinandole a ricostruzioni storiche e storico-artistiche, al fine di recuperare importanti episodi della storia. Il suono, la parola ed il contesto vengono riportati alla luce, al fine di dar la possibilità, a chi ne fruisce, di percepire, attraverso la musica, il profondo dialogo in cui tutti gli elementi che costituiscono l'Arte si pongono in dialogo fra essi.

Il nome stesso de Gli Invaghiti si rifà al concetto di centro filantropico dove l'uomo produce ed emana Cultura così come anticamente fu concepito e forgiato nella rinascimentale Mantova dei duchi Gonzaga. Bisanzio, il mondo greco e latino, la musica italica e fiamminga, la Rinascenza ed il Barocco acquistano una nuova prospettiva di ascolto attraverso la visione proposta da Gli Invaghiti.

Una formazione che può variare dal piccolo ensemble vocale e strumentale fino alla massima formazione costituita da solisti, coro e orchestra barocca per poter affrontare anche le pagine più poderose della storia della Musica