Savigliano celebra il pane in tutte le sue forme: show cooking, street food, musica e sapori in piazza

CUNEO CRONACA - Nel calendario eventi de La Festa del Pane, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre a Savigliano, Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano conferma alcune delle proposte da sempre molto apprezzate dal pubblico. Ad iniziare con l’area show cooking “Pane e Companatico” che grazie a preparazioni dal vivo, darà mostra della straordinaria versatilità del pane. Confermate le delizie della “Street food & beverage” e le accoglienti “aree di sosta” attrezzate per pranzare o cenare al coperto in piazza del Popolo e, come nelle scorse edizioni, grazie alla collaborazione di AIC Piemonte, non mancherà lo spazio dedicato al mondo gluten free con un programma di incontri sul tema.

In piazza del Popolo, diversi ospiti musicali si alterneranno per intrattenere i partecipanti alla Festa mentre in piazza Santarosa per i più piccoli ci sarà il Ludobus. Diverse le iniziative collaterali per la due giorni dedicata all’arte bianca, anche grazie ai partner dell’evento come il sostegno degli esercenti locali con Confcommercio ASCOM Savigliano e il supporto di Consorzio Agrario Nord Ovest. Per scoprire il programma completo e avere maggiori informazioni, visitare il sito www.entemanifestazioni.com.

Dal tramezzino perfetto alla panada d’autunno, dai panini creativi alle ricette anti-spreco: sono tanti modi diversi per scoprire quanto può essere sorprendente un ingrediente quotidiano. Proprio questa idea sarà il cuore dell’area show cooking “Pane e Companatico” posizionata davanti all’Ala Polifunzionale Lorenzo Morello, dove tradizione contadina, cucina di recupero, abbinamenti gourmet, prodotti piemontesi e interpretazioni contemporanee daranno vita a un programma in cui il pane cambia forma senza perdere la propria identità.

Nell’area “Street food and beverage” ci si potrà fermare per pranzo, cena o per una pausa golosa tra un appuntamento e l’altro, approfittando delle “aree sosta” allestite in piazza del Popolo, dove, sia sabato che domenica, già dall’ora dell’aperitivo, diversi ospiti proporranno momenti di intrattenimento e musica.

Sempre apprezzata l’attenzione al gluten free con un’area interamente dedicata presso l’Ala polifunzionale Lorenzo Morello. Espositori e realtà specializzate permetteranno di conoscere prodotti e proposte senza glutine, mentre saranno due i momenti di incontro da segnare in agenda: sabato 3 ottobre, alle 16.30, la Tavola rotonda a cura di AIC Piemonte, dal titolo “Chiacchierando con AIC – Vivere la celiachia nella quotidianità” e domenica 4 ottobre, alle 11, l’incontro con la dietista Martina Oddenino in cui sarà approfondita “La dieta senza glutine: dalla scienza alla pratica”. Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli con le attività ricreative di Ludobus, in piazza Santarosa.

“La Festa del Pane rappresenta uno degli appuntamenti più importanti e partecipati della città – dichiara Simona Trucco, presidente della Confcommercio ASCOM di Savigliano -. È una manifestazione capace di unire tradizione, identità del territorio e vitalità del centro cittadino e i dati elaborati dal nostro Centro Studi confermano, infatti, come questo evento generi uno dei maggiori afflussi di presenze registrati durante l’anno a Savigliano. Manifestazioni di questa portata devono diventare sempre più uno strumento per valorizzare le attività di vicinato, favorendo la permanenza dei visitatori in città e creando opportunità concrete per negozi, pubblici esercizi e servizi. Sostenere il commercio locale significa mantenere vivo e attrattivo il nostro centro urbano”.

“Per il consorzio agrario La Festa del Pane significa ovviamente partire dalla materia prima, il grano – spiega Enrico Vassallo, consigliere di Consorzio Agrario Nord Ovest -. I nostri soci negli anni hanno dato vita a una filiera dove al sapere e alla tradizione di una coltivazione storica per le nostre zone si è unito lo studio di nuove miscele di sementi, oltre all’assistenza tecnica specializzata, per arrivare ad un prodotto di elevata qualità ottenuto con tecniche colturali sostenibili ed efficienti. Tutto questo però non basta, ecco dunque che nasce la collaborazione con i mulini e con le industrie di trasformazione per valorizzare un prodotto che non poteva andare perso nell’anonimato. Questa filiera si chiama GranPiemonte. L’ultimo tassello di questo progetto è arrivare al consumatore e la splendida vetrina di piazza del Popolo a Savigliano non potrà che essere l’occasione giusta per fare capire quanto lavoro ci sia dietro a un prodotto apparentemente semplice come il protagonista di questa Festa, il pane”.