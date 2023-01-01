Savigliano, aperto il bando per assegnare 36 orti urbani in via Cordoni

CUNEO CRONACA - È aperto il bando per l'assegnazione di 36 orti urbani in via Cordoni, nell'area artigianale di via Alba. Gli spazi, già presenti da alcuni anni, sono stati recentemente risistemati e recintati.

La concessione ha una durata di 5 anni, durante i quali l'orto andrà curato con continuità e mantenuto in ordine, rispettando l'ambiente ed il decoro urbano. Tranne coloro che sono agricoltori a titolo principale, chiunque può fare domanda: l'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria per i vari orti disponibili, secondo quanto previsto dal bando.

Le domande vanno presentate entro il 24 luglio, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune o ritirabile presso l’Ufficio Assistenza del Comune di Savigliano. La documentazione deve poi essere spedita all'indirizzo comune.savigliano@legalmail.it o consegnata a mano in Municipio.

«Numerosi e di alto valore sono gli obiettivi di questo progetto – spiega l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano –. Gli orti urbani mirano ad accrescere il senso di appartenenza alla comunità, a soddisfare la domanda sociale di tutela del paesaggio recuperando gli spazi pubblici e valorizzando il concetto di bene comune, e ad incentivare le nuove generazioni ad avvicinarsi alla coltivazione della terra e un'alimentazione sana».