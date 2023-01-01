Santo Stefano Roero celebra i suoi vini: degustazioni, approfondimenti e cena con i produttori

CUNEO CRONACA - L’Enoteca Regionale del Roero, insieme ai viticoltori di Santo Stefano Roero e al Comune, promuove Wine in Sansteu – Suoli e vini di Santo Stefano Roero, una giornata di degustazione e approfondimento dedicata ai vini del territorio, in programma sabato 7 febbraio presso il Palarocche di Santo Stefano Roero.

Un appuntamento che intende valorizzare l’identità vitivinicola di uno dei comuni più rappresentativi del Roero, mettendo al centro il rapporto tra suoli, vigne e lavoro dei produttori, in una dimensione collettiva di racconto e promozione, dove le aziende si presentano insieme, facendo squadra.

“Suoli e vini” non è soltanto un tema, ma una chiave di lettura del territorio: comprendere le caratteristiche geologiche e agronomiche di Santo Stefano Roero significa entrare nel cuore dello stile dei suoi vini, riconoscerne le peculiarità e coglierne le sfumature più autentiche.

Un valore aggiunto dell’iniziativa è rappresentato dalla partecipazione corale dei vignaioli di Santo Stefano Roero, che per la prima volta si presentano insieme in un evento unitario dedicato al proprio territorio.

«Siamo felici di organizzare il primo evento dei produttori di Santo Stefano. - dichiarano i produttori di Santo Stefano Roero - Nonostante sia un piccolo Comune, la nostra area vitivinicola è molto varia tra le diverse zone, dando vita a vini differenti per profumi e caratteristiche. Siamo lieti di incontrarvi per raccontarvi la nostra filosofia e i nostri vini».

Una testimonianza che sottolinea il senso di squadra tra le aziende coinvolte e la volontà di raccontare al pubblico non solo i vini, ma anche le differenze pedoclimatiche e stilistiche che rendono questo angolo di Roero particolarmente interessante sotto il profilo enologico.

A partire dalle ore 16.30 sarà allestito un banco d’assaggio con degustazione illimitata dei vini di Santo Stefano Roero, alla presenza diretta dei produttori. Un percorso di assaggi pensato per conoscere da vicino le diverse espressioni del territorio, attraverso Roero Arneis e Roero nelle loro interpretazioni più rappresentative.

Saranno presenti i seguenti viticoltori: Michele Brezzo, Carlo Cauda, Chiesa, Crota Cichin, Delpero, Gonella, Nizza Silvano, Rabel, Francesco Rosso, Sibona.

Durante il pomeriggio, alle ore 18.30, gli assaggi saranno accompagnati da un momento di introduzione e approfondimento dedicato al rapporto tra suoli, vitigni e stile dei vini di questa parte del Roero, offrendo al pubblico una chiave di lettura culturale e territoriale dell’esperienza in degustazione.

A confrontarsi su questi temi saranno direttamente i produttori di Santo Stefano Roero, insieme al Sindaco del Comune Giuseppina Facco e al Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero Marco Perosino, affiancati da Andrea Dani per Ais Piemonte ed Edmondo Bonelli, naturalista, enotecnico e dottore in Scienze Naturali, in un dialogo che unirà competenze tecniche, visione istituzionale e conoscenza del territorio.

«Wine in Sansteu – dichiara il Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero, Marco Perosino – nasce da una collaborazione con i produttori per dare all’evento un’impronta fortemente territoriale e raccontare i vini di Santo Stefano a un pubblico più ampio. Come Enoteca crediamo molto in questo lavoro di squadra e nella volontà di valorizzare una comunità di vignaioli che in larga parte già fa parte della nostra realtà. Sarà anche l’occasione per proporre un momento di approfondimento sulla vocazione dei suoli del Roero e sulle differenze che esistono all’interno della denominazione, tutte meritevoli di essere conosciute. È bello inoltre poter unire la degustazione a una cena di territorio e di stagione, in una location suggestiva come quella di Santo Stefano Roero: se il tempo lo permetterà e si potrà intravedere il panorama, sarà un valore aggiunto ulteriore. Siamo davvero contenti di questa scelta». Alle 20 la giornata proseguirà con una cena con degustazione libera di Roero Arneis e Roero delle cantine aderenti.

Il menù proposto valorizzerà la cucina del territorio:

Petto d’anatra all’Armagnac con granella di nocciole e balsamico; Tortino di cardi con fonduta; Risotto al Roero Arneis; Plin di carne; Filetto di maiale in crosta; Bunet, torta di nocciole e caffè.

Informazioni e costi di partecipazione

La partecipazione al banco d’assaggio del pomeriggio, con degustazione illimitata dei vini di Santo Stefano Roero a partire dalle ore 16.30, è prevista al costo di 10 euro, con prenotazione consigliata.

Per chi desidera proseguire l’esperienza anche a tavola, la cena con degustazione libera dei Roero Arneis e Roero delle cantine aderenti è proposta al costo di 35 euro, con prenotazione obbligatoria entro il 4 febbraio 2026.

È inoltre possibile aderire all’intera giornata – degustazione pomeridiana e cena – con una quota complessiva di 40 euro.

Un pomeriggio e una serata per scoprire i vini di Santo Stefano Roero, il loro legame con il territorio e le persone che li interpretano.