SANTO STEFANO BELBO/ 25 novembre, l'associazione Mai+Sole presenta il libro "Sguardi"

CUNEO CRONACA - Violenza fisica, violenza psicologica, violenza sessuale, violenza economica, violenza religiosa, stalking: sono tanti i modi per lasciare lividi, a volte invisibili, ma sempre indelebili. L’Amministrazione comunale di Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, insieme alla Commissione comunale per le Pari opportunità, non chiude gli occhi di fronte alla violenza di genere che semina, ogni giorno ancora tante, troppe vittime. Il Comune, in collaborazione con Mai+Sole, l’associazione costituita da donne che si occupano di donne che subiscono violenza, venerdì 25 novembre invita la cittadinanza tutta a un incontro per un momento di riflessione comune.

“Il modo migliore per rendere omaggio alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre ogni 25 novembre – spiega il sindaco Laura Capra –, è non abbassare lo sguardo e neppure l’attenzione. Accogliere l’associazione Mai+Sole, rappresentata dalla presidente Adonella Fiorito, esprime la volontà non solo di prendere coscienza di una piaga mondiale che non accenna a guarire, ma anche di creare una rete di supporto per tutte le donne in difficoltà, affinché non si sentano ‘mai più sole’, come il nome dell’associazione suggerisce”.

Nell’occasione, presso la biblioteca comunale “Cesare Pavese” di piazza Luigi Ciriotti, sarà presentato “Sguardi”, il libro fotografico nato per celebrare i 15 anni dell’associazione, a cura di Cristina Trucco. Duecento pagine di volti, abbracci, sorrisi per raccontare il riscatto delle donne che in più di un decennio hanno trovato forza e speranza anche grazie all’associazione Mai+Sole. Le fotografie sono firmate da Alex Astegiano, artista saviglianese che vanta collaborazioni con Internazionale, Slow Food, XL Repubblica, Alstom, Fai e artisti come i Marlene Kuntz.

Alla serata interverranno il sindaco di Santo Stefano Belbo, l’avv. Laura Capra, e Alexa Bevione, presidente della Commissione Comunale per le Pari Opportunità di Genere. Adonella Fiorito, presidente dell’associazione, ripercorrerà la storia di Mai+Sole dal 2007, anno della sua creazione, e darà al pubblico presente preziosi spunti di riflessione sulla spirale della violenza di cui spesso le donne non riescono a liberarsi. Il comandante della stazione Carabinieri di Santo Stefano Belbo, Raffaele Uselli, fornirà consigli pragmatici sugli strumenti in possesso delle donne per difendersi dalla violenza e dallo stalking e la psicologa Manuela Dellavalle aiuterà ad addentrarsi nei meandri delle coscienze su un argomento così delicato. Sarà compito della giornalista Francesca Angeleri moderare l’incontro. Parteciperanno inoltre gli alunni dell’Istituto Comprensivo Cesare Pavese, perché il rispetto si impara fin da piccoli e nutrire le nuove generazioni con valori sani è la strada più efficace per una società non violenta.

L’appuntamento per venerdì 25 novembre è alle 18 presso la biblioteca comunale “Cesare Pavese”, in piazza Luigi Ciriotti a Santo Stefano Belbo, con ingresso libero.