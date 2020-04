Saliti a 26 i casi positivi a Sanfront (una ventina alla casa di riposo), il sindaco fa chiarezza

CUNEO CRONACA - Il sindaco di Sanfront, Emidio Meirone, ha diffuso una nota di chiarimento sulla situazione dei contagi da Covid-19 in paese. Attualmente i positivi risultano 26, in attesa di conoscere gli esiti di altri riscontri effettuati nei giorni scorsi. La situazione sarebbe comunque sotto controllo.

"I numeri forniti dal sito della Regione non trovano riscontro con la reale situazione del paese per diversi motivi - sottolinea il sindaco -. Innanzitutto non vi è corrispondenza fra la piattaforma ufficiale Covid-19 "Visura pazienti e tamponi" a disposizione del sindaco per monitorare la situazione in tempo reale e la mappatura contagi della pagina della Regione Piemonte, essendo più difficile aggiornare i dati con residenze, domicili e deceduti".

Infatti "un'ulteriore analisi - specifica Meirone - permette di associare una ventina di casi alla nostra casa di riposo, molti di questi sono ricoverati in strutture ospedaliere fuori paese e altri presso le proprie abitazioni (quarantena e isolamenti fiduciari per i famigliari, tutti disposti e controllati dall'Autorità sanitaria locale)".

"I numeri comunque importanti - conclude Meirone - sono dovuti anche all'azione numericamente corposa intrapresa nel controllo mediante la realizzazione di tamponi sia dell'ospedale di Sanfront che delle persone ad esso collegate e di altri cittadini che supera il centinaio".



(Foto tratta dal sito della Regione Piemonte)